PS5 / Series X: comment les nouvelles consoles affectent l’environnement

Dans le monde d’aujourd’hui, la protection de l’environnement joue un rôle très important, c’est pourquoi il est passionnant de voir la puissance des nouvelles consoles. PS5 et Xbox Series X / S consommer et comment cela affecte l’environnement. Il y a une étude intéressante à ce sujet.

Selon une étude du Natural Resources Defense Council, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui fait campagne pour le climat, La Playstation 5 et la Xbox Series X / S consomment en moyenne entre 160 et 200 watts. C’est plus que la dernière génération de consoles. Fait intéressant, il s’agit à peu près de la consommation électrique dont le téléviseur connecté a besoin.

PS5 et Xbox Series X / S consomment beaucoup d’électricité

Ici, vous pouvez voir la consommation électrique de l’actuelle et de la dernière génération de consoles:

PlayStation 5: 50 à 220 watts

Xbox Series X: 45 à 220 watts

Xbox Series S: 25 à 100 watts

Commutateur Nintendo: 10-18 watts

PlayStation 4 Pro: 75 à 160 watts

PlayStation 4 Slim: 55 à 110 watts

PlayStation 4: 90 à 150 watts

Xbox One X: 65 à 180 watts

Xbox One S: 35 à 90 watts

Xbox One: 70 à 120 watts

Quel est l’impact sur l’environnement? Si 100 000 propriétaires de PS5 jouaient à «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales» pendant 15 heures, le carbone émis serait d’environ 230 tonnes, selon le site Web de CNET. ou, comme indiqué par l’Agence de protection de l’environnement EPA, l’équivalent de 45 voitures conduites pendant un an. Une heure de jeu Spider-Man: Miles Morales de Marvel équivaut à charger un smartphone – 18 fois de suite. Cela ressemble beaucoup à la Xbox Series X / S.

En général, les graphismes jouent un rôle important. Plus un jeu est graphiquement complexe, plus la console consomme d’électricité et plus il est nocif pour l’environnement.

D’autre part, la PS5 et la Xbox Series X / S consomment extrêmement peu d’énergie en mode veille, même moins de 1 watt. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la consommation électrique des générations futures.