PS5: Selon Sony, pas d’extension SSD pour le lancement – c’est la raison!

À l’intérieur de PS5 fonctionne un SSD MVMe personnalisé avec une taille de mémoire de 825 gigaoctetsqui se trouve directement sur la carte mère de la console. En raison des embargos, la quantité de mémoire qui sera finalement disponible pour l’installation de jeux n’a pas encore été officiellement confirmée, mais les rumeurs se multiplient. à environ 667 Go de mémoire libre. Bien sûr, nous signalerons ici sur PlayCentral s’il existe des détails officiels concernant la taille de stockage.

Augmentez l’espace de stockage de la PS5 avec un deuxième SSD

Si vous manquez de mémoire sur la PlayStation 5, vous avez, entre autres, l’option d’un Interface M.2 avec prise en charge PCIe 4.0 pour installer un deuxième SSD rapide. Cependant, pour le moment, on ne sait toujours pas quels SSD de Sony reçoivent un certificat et peuvent donc être installés par vous. Dans ce cas, il est important que le SSD soit au moins aussi rapide que le NVMe interne afin qu’il n’y ait pas d’effet de goulot d’étranglement. Vous pouvez installer des jeux en conséquence sur les deux stockages sans avoir d’inconvénient.

Extension SSD pas pour le lancement de la PS5

Cependant, Sony a maintenant confirmé à The Verge qu’un tel stockage SSD ne sera pas disponible directement au lancement de la PS5.

L’architecte matériel PlayStation confirmé en mars de cette année Marc Cerny dans le cadre de son aperçu technique:

«Ce serait formidable si cela pouvait être fait par lancement, mais ce sera probablement un peu plus tard. Veuillez attendre de recevoir de nos nouvelles. «

Mais quelle est la raison pour laquelle Sony ne proposera pas l’extension SSD au lancement de la nouvelle console?

Selon Cerny, tous les SSD M.2 ne sont pas assez rapides pour suivre le rythme de la PS5, suffisamment fins pour tenir dans la baie SSD ou compatibles avec le contrôleur d’E / S de Sony. Sony a promis d’effectuer des tests de compatibilité plus tard dans l’année pour une réponse sans équivoque. Selon l’architecte système, les SSD disponibles dans le commerce devraient contenir une bande passante de plus de 5,5 Go par seconde via une connexion PCIe Gen4 et ne devraient pas non plus avoir un dissipateur de chaleur si grand que le SSD ne rentre pas dans l’emplacement prévu. .

Selon leur propre déclaration, les collègues de The Verge ont déjà parlé à presque tous les fabricants de SSD correspondants. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne savait si ses propres lecteurs étaient réellement compatibles avec la PS5. Deux fabricants soupçonnaient également que les tests de vérification de la compatibilité n’avaient même pas commencé. D’autres étaient optimistes que leur mémoire répondrait aux exigences de Sony. Il faut donc encore être un peu patient et attendre avant que Sony ait des nouvelles à rapporter sur ce sujet.

