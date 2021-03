PS5: Qu’est-ce qu’une banane a à voir avec le contrôleur PlayStation VR2 de nouvelle génération

Sony Interactive Entertainment a déposé plusieurs brevets ces dernières années, dont un nouveau contrôleur PSVR Pour PlayStation VR. Il y a quelques jours à peine, Sony a fait a annoncé un nouveau système de réalité virtuelle pour la PS5. Le Système VR de nouvelle génération devrait offrir une résolution plus élevée et des angles de vision plus grands par rapport à la Playstation VR, qui a maintenant plus de quatre ans. De plus, la connexion et le fonctionnement devraient être facilités.

Les premiers détails d’une demande de brevet ont maintenant été faits Contrôleur PSVR nouvelle génération révélé. Alors que les périphériques modernes sont généralement techniquement complexes et donc assez chers, comme le Contrôleur DualSense la PS5, Sony prévoit maintenant avec un variante peu coûteuse.

«Il serait souhaitable qu’un utilisateur puisse utiliser un appareil peu coûteux, simple et non électronique comme périphérique de jeu vidéo. La présente demande vise à résoudre ou au moins à atténuer certains des problèmes mentionnés ci-dessus », est la description officielle.

Qu’est-ce qu’une banane a à voir avec le contrôleur PSVR de nouvelle génération?

Il décrit une méthode qui commence par un « objet passif non lumineux détenu par un utilisateur » travaille. Un stylo, un verre et même une banane sont cités en exemple, comme le montre un graphique appartenant au brevet.

UNE La caméra prend les objets entre les mains du support et les suit en fonction des pixels, des contours et / ou des couleurs. Un jeu pourrait être programmé pour le faire Reconnaît les objets en tant que contrôleur.

Mais il est également possible que le joueur soit informé à l’avance de ce qu’il doit utiliser comme contrôleur – comme une banane. Cela fonctionne également avec deux objets en même temps, comme la section Contrôleur à deux objets la demande de brevet le montre. Le joueur peut ainsi prendre dans ses mains deux objets identiques, qui correspondent grosso modo à un volant dans le jeu. En plus des bananes, Sony cite également les oranges comme exemples.

Contrôleur PSVR nouvelle génération pas avant 2022

Même si les plans de Sony pour un Contrôleur PSVR nouvelle génération Si cela semble un peu aventureux, la nouvelle méthode vise à réutiliser des articles du quotidien peu coûteux. À l’avenir, il y aura également des boutons virtuels, par exemple sur la banane ou d’autres objets, qui peuvent éventuellement être combinés à l’aide d’une caméra sur un casque de réalité virtuelle.

Quand la PlayStation VR2 sortira-t-elle? Il faudra un certain temps avant que les nouvelles possibilités de jouer avec PlayStation VR2 n’arrivent sur le marché. Selon Sony, ce n’est pas prévu avant 2022.