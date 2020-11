PS5: Qu’en est-il de la température et du niveau de bruit?

Les 14 et 19 novembre 2020, le PS5 la troisième console de nouvelle génération cette année. Enfin, aujourd’hui, mardi 10 novembre, Microsoft a annoncé la Xbox Series X et Xbox Series S déjà correctement soumis. Alors que les joueurs doivent attendre quelques jours pour leur PlayStation 5, les premiers rapports de test ont déjà révélé des faits intéressants sur la température et le niveau de bruit de la PS5.

Une vidéo YouTube récente de GameTwo (1:35 min) montre une comparaison de volume entre la PS5 et la PS4 Pro sur les consoles Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est joué.

Le fan de la PS4 Pro se présente beaucoup, la PlayStation 5 est nettement plus silencieuse dans cette comparaison directe. Comme certains testeurs l’ont fait ont confirmé, allume principalement la PS5 Lecteur Bluray de temps en temps, même si le jeu inséré n’a pas du tout démarré. Et la conduite ne doit pas être particulièrement silencieuse. Comme nous n’avons pas encore pu tester la PS5, nous ne pouvons pas le confirmer.

Mesures de température sur la PS5

De plus, grâce au site Web italien GameTimers, il existe des mesures de température intéressantes pendant la lecture. La température la plus élevée mesurée était (Devil May Cry 5 édition spéciale) à 120 ips un 59 ° C décent À Miles Morales, il n’était que de 55 ° C. Les températures mesurées étaient encore plus fraîches dans les jeux de la génération précédente. À Fantôme de Tsushima la température était de 47 ° C et à Dieu de la guerre 45 ° C Sur la PS4 Pro, cependant, il était de 57 ° C et 58 ° C.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d'affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

