PS5: quels sont les paramètres de jeu par défaut et comment les configurer

PS5 est déjà au coin de la rue et la nouvelle génération de Sony arrive avec quelques surprises dans sa manche. En plus d’avoir du matériel et des nouvelles beaucoup plus avancés tels que les capacités de son DualSense, la console a quelques options supplémentaires dans ses menus qui rendront nos vies beaucoup plus confortables. L’un d’eux est le pouvoir définir les paramètres par défaut pour les jeux vidéo. Ci-dessous, vous pouvez voir ce que c’est exactement et comment le configurer à votre goût.

Quels sont les paramètres de jeu par défaut?

La grande majorité des jeux vidéo ont leur propre menu de paramètres dans lequel nous pouvons sélectionner si nous voulons des sous-titres, leur langue ou même le niveau de difficulté dans lequel nous voulons jouer. Et il y a de nombreux joueurs qui appliquent toujours les mêmes paramètres dans toutes les œuvres.

C’est à cause de ça PS5Pour nous faciliter la vie, il comprend une option dans laquelle nous pouvons sélectionner des paramètres prédéterminés que la console appliquera automatiquement aux jeux que nous démarrons, tant que cela est possible. Bien sûr, Nous continuerons d’avoir la possibilité d’entrer manuellement dans le menu de chaque jeu pour changer ce que nous voulons, mais d’abord, il fonctionnera avec les paramètres prédéfinis que nous avons précédemment marqués.

Voici les paramètres que nous pouvons prédéfinir via le menu PS5:

Difficulté : Le plus simple, le plus facile, le plus normal, le plus difficile ou le plus difficile (si le jeu ne dispose pas de ces paramètres spécifiques, le plus proche sera sélectionné

: Le plus simple, le plus facile, le plus normal, le plus difficile ou le plus difficile (si le jeu ne dispose pas de ces paramètres spécifiques, le plus proche sera sélectionné Performance ou résolution – Donnez la priorité à un taux de fps plus élevé ou à une résolution plus élevée dans les jeux qui ont cette option

– Donnez la priorité à un taux de fps plus élevé ou à une résolution plus élevée dans les jeux qui ont cette option Commandes de la caméra – Sélectionnez les axes normaux ou inversés pour les commandes à la 1ère et à la 3ème personne

– Sélectionnez les axes normaux ou inversés pour les commandes à la 1ère et à la 3ème personne Sous-titres et audio: permet de choisir entre la langue de la console ou la langue d’origine du jeu et d’activer ou de désactiver automatiquement les sous-titres

Comment configurer les paramètres par défaut

pour configurer toutes ces options dans le PS5 et ne pas avoir à le faire à chaque fois que vous démarrez un jeu vidéo, vous devez suivre les étapes suivantes:

Accéder à Réglages dans le menu PS5 Entre en Données sauvegardées et paramètres de jeu / application Chercher Préréglages de jeu Ici, vous pourrez choisir entre les différents paramètres de jeu par défaut dans les catégories mentionnées ci-dessus.

