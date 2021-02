PS5, PS4 Shooter Outriders détaille une démo détaillée gratuite, se déploie la semaine prochaine

Une démo gratuite pour Outriders, le RPG lootin ‘shootin’, débarquera sur PS5 et PS4 la semaine prochaine. Nous savions que cette démo allait arriver, mais les dates sont maintenant confirmées: elle sera mise en ligne le 25 février. Vous pouvez trouver des horaires spécifiques ci-dessous.

Le développeur People Can Fly affirme que la démo ne sera pas limitée dans le temps – vous pouvez l’essayer quand vous le souhaitez, même après la sortie du jeu complet. Il pèsera apparemment environ 22 Go sur PS5 et PS4, mais vous ne pourrez pas le précharger.

En ce qui concerne ce qui est réellement dans la démo, vous pouvez vous attendre à jouer à la fois au prologue et au chapitre d’ouverture du jeu. Il comprend les quatre classes de personnages, certaines missions secondaires et vous pourrez même transférer toute votre progression vers la version finale. Soigné.

Allez-vous essayer les Outriders la semaine prochaine? Verrouillez et chargez dans la section commentaires ci-dessous.