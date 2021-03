PS5, PS4 pour obtenir Homebrew lorsque Brewmaster obtient un tour l’année prochaine

Il y a un simulateur pour tout. S’il n’existe pas encore, il le sera avec le temps. Pensiez-vous qu’une simulation de brassage de bière arriverait sur PlayStation? Bien sûr que non, mais ça l’est, car il y a un simulateur pour tout.

Brewmaster a été annoncé pour PS5 et PS4. C’est un jeu qui consiste à concocter vos propres bières artisanales, à apprendre le processus de la vie réelle tout en créant votre pinte numérique parfaite. Vous allez créer une brasserie maison simple, sélectionner une recette et aller du début à la fin, même en créant une étiquette originale pour votre bière personnalisée.

Bien qu’il semble que le jeu en soit encore à ses débuts, il semble qu’une simulation assez complexe se déroule en arrière-plan; le jeu simule apparemment la chimie en jeu lors de la fabrication de la bière. Le jeu proposera une sorte de mode histoire, dans lequel vous développerez votre expertise et votre équipement au fil du temps, et un mode bac à sable dans lequel vous pourrez devenir encore plus créatif.

Le jeu est toujours en train de fermenter, il ne sortira donc pas avant l’année prochaine. Voulez-vous quand même une gorgée de Brewmaster sur PS5 et PS4? Buvez de manière responsable dans la section commentaires ci-dessous.