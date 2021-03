PS5, PS4 Horror Evil Inside est tous les couloirs et les luminaires grinçants

Nous devons admettre que nous sommes fatigués du style PT de l’horreur de survie maintenant. Tout cela mis à part, Evil Inside semble être une autre interprétation compétente de la formule – cette toute nouvelle bande-annonce, publiée par le développeur JanduSoft, parvient certainement à créer une atmosphère troublante. Le jeu sortira le 25 mars sur PlayStation 5 et PS4.

«Evil Inside est un jeu d’horreur psychologique à la première personne», explique le texte de présentation. «Après la mort de sa mère et l’arrestation de son père pour cela, notre protagoniste Mark tente de la contacter via le tableau spirituel, qui explose mystérieusement et fait disparaître Mark. C’est là que tout a commencé: une série d’événements paranormaux le tourmenteront pendant qu’il essayera de rassembler les fragments du tableau spirituel et ainsi, trouver ce qui se passe réellement.

Le communiqué de presse mentionne que toute l’histoire se déroulera dans une seule maison, mais que le lieu changera et évoluera constamment. Regardez, comme nous l’avons mentionné plus tôt dans l’article, nous commençons à rouler des yeux sur cette marque de titre d’horreur – mais peut-être que la sortie finale nous surprendra de manière positive. Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.