PS5, PS4 Brawler Sifu a l’une des vidéos les plus cool dans les coulisses que nous ayons vues

Si vous êtes enthousiasmé par le titre d’action d’arts martiaux Sifu, vous voudrez certainement regarder cette vidéo dans les coulisses. Il couvre le développement du prochain bagarreur PlayStation 5 et PlayStation 4, détaillant des éléments tels que la capture de mouvement, la conception de combat et s’assurant que Sifu offre une expérience authentique. C’est vraiment intéressant.

Il présente également une apparition de Benjamin Colussi, un maître français de Kung Fu qui dirige une école à Paris, et a agi à la fois en tant que consultant et acteur de capture de mouvement pour le jeu. De toute évidence, le développeur SloClap est très passionné par les arts martiaux et leur histoire, ainsi que les techniques qui les sous-tendent. Bien sûr, c’était déjà évident avec le jeu précédent du studio, Absolver, mais Sifu est sur le point de faire passer les choses au niveau supérieur.

Êtes-vous prêt pour Sifu en février 2022 ? Libérez vos mouvements les plus dévastateurs dans la section commentaires ci-dessous.