PS5, PS4 Boxing Sim eSports Boxing Club continue de paraître époustouflant

Chaque fois que nous voyons eSports Boxing Club, notre mâchoire touche le sol. En développement au studio de Sheffield Steel City Interactive, ce n’est pas un projet à gros budget venant d’EA Sports – et pourtant il a l’air mieux que pratiquement n’importe quel autre jeu de sport sur le marché. La sortie nous avait déjà impressionnés plus tôt dans l’été, mais cette nouvelle séquence est une avancée par rapport à cela.

La vidéo explore divers systèmes de jeu, tels que les systèmes de mouvement basés sur la personnalité qui verront les boxeurs sous licence esquiver et tisser comme ils le font dans la vie réelle. Il existe également une série de clips knock-out qui semblent extrêmement satisfaisants à exécuter. Tout cela est, bien sûr, toujours ancré par le système d’endurance astucieux du titre basé sur la fréquence cardiaque, que nous considérons comme un génie.

Pour rendre les choses encore plus excitantes, la liste ne cesse de s’allonger. Tyson Fury sera de la partie et son modèle de personnage a déjà l’air incroyable. Oh, et si vous recherchez une campagne solo de gus to richs, la vidéo comprend des images prototypes d’une salle de sport interactive, où vous pourrez vous entraîner au fur et à mesure que vous gravirez les échelons de votre carrière.

Franchement, cela a l’air si bien que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer que ce développeur reste indépendant longtemps. Dans la vidéo, il explique comment il a obtenu un financement supplémentaire, et bien qu’il ne semble pas y avoir de date de sortie à l’horizon, cela se déroule si bien qu’il serait presque criminel pour l’équipe de le faire à moitié. Prends ton temps.