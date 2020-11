PS5: prise en charge de la résolution 1440p peut-être dans une future mise à jour

Au début de la PS5 la nouvelle console Sony prend en charge une résolution native de 1080p (full HD) et 4K, la PlayStation 5 ne dispose actuellement pas d’une sortie 1440 native. Ceci est particulièrement ennuyeux pour les joueurs qui ont un moniteur PC correspondant qui offre exactement cette résolution. Si la PS5 est connectée à un tel moniteur, la résolution passe de 1080p à 1440p, ce qui peut entraîner une perte de qualité de l’image.

La prise en charge native de 1440p sera-t-elle ajoutée plus tard dans le futur?

Cependant, Sony pourrait devenir le natif dans une future mise à jour WQHD– Soumettez la résolution plus tard. Dans une interview avec le site Web japonais AV Watch, les porte-parole de Sony ont déclaré que l’ajout de la prise en charge du 1440p est envisagé et peut être fait si la demande est suffisante.

1440p est une résolution de 2560 x 1440 pixels, également connue sous le nom de 2.5K et dans la hiérarchie des résolutions se situe entre 1080p et 4K, bien que les 3,7 millions de pixels soient bien plus que les 2,1 millions de pixels de 1080p plus proche que les 8,3 millions de pixels de 4K.

Pour les joueurs PC, le 1440p est devenu un standard grâce au bon compromis entre fournir un bon niveau de détail visuel sans surcharger le GPU et permettre des fréquences d’images élevées. La 4K offre évidemment des détails visuels nettement plus élevés, mais la charge du GPU augmente également massivement, c’est pourquoi même les dernières cartes graphiques de Nvidia et AMD ne peuvent pas garantir des fréquences d’images stables dans la plage à trois chiffres à 4K.

Selon Nishino, l’absence de prise en charge native du 1440p lors du lancement de la console est due à l’attention initiale de Sony sur l’optimisation de la console pour les téléviseurs. Apparemment, il n’y a aucune raison technique pour laquelle cette option n’a pas encore été ajoutée. Nous pourrons peut-être accueillir la résolution native 1440p avec une mise à jour du firmware sous peu. Il n’est pas tout à fait clair à quelles fréquences d’images peut-on s’attendre avec un 1440p natif. La limite supérieure est probablement de 120 Hz.

