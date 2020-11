PS5: Premiers rapports de consoles cassées – et pourquoi c’est normal!

le PS5 est par 12 novembre 2020 est apparu dans certaines régions du monde comme les États-Unis ou le Japon. Avec autant de consoles livrées pour le lancement, il était fondamentalement assez clair que les premiers rapports de bogue arriveraient dans un délai très court.

Et c’est arrivé maintenant. Certains utilisateurs se sont exprimés sur le réseau social ou ont posté des vidéos montrant leur PS5, qui a malheureusement dit au revoir dès qu’elle a été abordée et branchée.

Le consensus est que les utilisateurs ne peuvent pas expliquer pourquoi leur PS5 est cassée. Mais nous ne semblons pas avoir à nous inquiéter. Parce que c’est fondamentalement tous les cas isolés. Il semble donc pas un problème mondial avec la console en raison de la production ou de la conception.

Avec des centaines de milliers de consoles expédiées au cours des deux premiers mois du lancement, il peut bien sûr toujours arriver qu’une console soit défectueuse. Cela ne deviendrait problématique que s’il y avait une erreur système critique qui affecte tout le monde.

Problèmes avec la PS5, pourquoi la PS5 est-elle cassée sur certains?

Jetons ensuite un coup d’œil aux commentaires. YouTuber ACB a reçu un examen PS5, mais il n’y avait pas de couverture de canal. La cause des problèmes ici est enracinée dans un périphérique de stockage externe. ACB a connecté ces appareils externes à la PS5 et a reçu les messages suivants:

« Votre périphérique de stockage est endommagé, il doit être reconstruit. »

Ensuite, cela s’est produit plusieurs fois, puis la console est devenue complètement noire. Alors tu pourrais dire ça un périphérique de stockage externe a détruit la console A.

Redditor Dello512 ressent la même chose. L’utilisateur a utilisé un NVMe 1 To avec un port USB sur la console. Cela a conduit à « des pannes et des erreurs du système ». La PS5 souhaitait alors formater et reconstruire également le périphérique de stockage. Mais dans ce cas, la PS5 a même réussi à terminer le processus avec succès.

La recommandation indique maintenant que vous devez utiliser le port USB avant plutôt que celui arrière. Ces conseils ne peuvent pas être confirmés.

PS5: un bug inconnu plante la console

Il continue avec YouTuber Omni. Il explique dans une courte vidéo que sa PS5 a abandonné après 30 minutes d ‘«Astro Bot». Maintenant, elle est complètement morte, malgré les câbles connectés, il n’y a pas de signal de démarrage, pas de lumières ou autre chose.

En plus de « Astro Bot », il aurait la mise à jour du firmware et Miles Morales comme Dieu de la guerre et Horizon Zero Dawn Installée. Puis il l’a complètement éteint (pas de mode repos) et il ne s’est plus jamais rallumé. Le DualSense essaie de se connecter mais ne trouve rien. Selon le communiqué, il aurait déjà remplacé les câbles et tout le reste.

Pas de panique de masse, s’il vous plaît!

Comme mentionné au début, ce n’est actuellement rien de trop dramatique. Quelque chose comme ça se produit à chaque lancement de console et au-delà, il peut toujours arriver qu’une console défectueuse atteigne la maison. Lorsque la livraison est effectuée, une console peut parfois faire un départ de la part du facteur (voir le plus récent Publier sur FedEx), une pièce peut se casser pendant la production et il n’y a que rarement les erreurs plus importantes à l’échelle du système qui sont corrigées par les correctifs.

Dans la foulée, c’est-à-dire après le lancement, il y a moins de reportages sur ce sujet car les utilisateurs eux-mêmes ne le perçoivent plus comme un problème de lancement. Cela signifie donc que l’on peut désormais supposer que la « nouvelle PS5 » ne fonctionnerait tout simplement pas ou qu’elle comportait des erreurs dramatiques. Mais ce n’est pas le cas. Des milliers d’acheteurs à travers le monde sont satisfaits de la nouvelle technologie et cela fonctionne. Au début, il y a toujours des plaintes isolées qui sont souvent surfaites. Et cela se produira encore et encore dans le futur. Mais pour le moment, tout semble aller plutôt bien quand on regarde les retours globaux.

S’il y a encore des erreurs majeures et répandues qui affectent toutes les consoles PS5, vous le saurez bien sûr immédiatement PlayCentral.de.

