PS5 premières confirmations d’expédition de MediaMarkt et Saturn, mais beaucoup regardent dans le tube

Tandis que le PS5 avant le lancement aujourd’hui 19 novembre 2020 pourrait être précommandé en deux vagues, il y a un nouveau contingent de certains détaillants pour correspondre au lancement. Assurez-vous de garder aujourd’hui PlayCentral.de Gardez un œil sur pour ne manquer aucune actualité concernant la PS5.

Chez certains détaillants comme Amazone et Otto il devrait certainement y avoir à nouveau des consoles au cours de la journée. Les deux sociétés l’ont récemment confirmé. Vous pouvez en savoir plus sur la disponibilité dans notre guide d’achat:

PS5 chez MediaMarkt et Saturn: Quand ma PS5 arrivera-t-elle?

On ne sait toujours pas si MediaMarkt et Saturn proposeront également plus de consoles. Mais cela n’a pas l’air si bon pour les pré-commandes non plus. Du moins pas pour tout le monde. Beaucoup avaient hâte de tenir la PS5 entre leurs mains le jour de sa sortie. Mais cela n’arrivera tout simplement pas pour beaucoup.

Tandis que certaines Pré-commandes annulées d’autres attendent toujours le leur Confirmation d’expédition.

Les entreprises se sont maintenant sécurisées en envoyant à tous les pré-commandes une notification correspondante. Cette annonce indiquait à l’avance qu’il pourrait y avoir un retard dans la livraison de la PS5. Un envoi en temps opportun ne peut donc pas être garanti. Voici l’extrait de l’e-mail:

Annonce de MediaMarkt aux pré-commandes à partir du 6 novembre 2020 / © PlayCentral.de

Quand ma PS5 arrive-t-elle? Pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude quand tous les précommandeurs recevront leur matériel. Ce qui est certain, c’est que les confirmations d’expédition individuelles et donc les consoles PS5 seront envoyées une par une.

Il n’y a pas de réponse du centre de service. D’une part, il est dit que la console est livrée avec un « Léger retard » pourrait être envoyé et de l’autre qu’il ne sera envoyé que « Livré en janvier 2021 » pourrait être.

Les employés soulignent que « les marchandises ont déjà été payées ». Ce paiement devait être effectué peu après la commande. Cela signifie donc que la console viendra à un moment donné. Seulement quand reste ouvert. Toutes les personnes impliquées doivent être conscientes que cela ne peut pas être une réponse satisfaisante. Les clients en colère se retrouvent avec des points d’interrogation au-dessus de leurs têtes comme des donneurs de quête dans un MMO.

Important: Si vous êtes toujours chez Saturn et MediaMarkt aujourd’hui aucune notification d’expédition reçu, il le sera aussi pas le jour du lancement arriver à votre domicile. Vous devez faire attention à cela et éviter toute attente.

