PS5 Précommande: Etat des stocks chez tout les marchands de Playstation 5

Trouver une Playstation 5 aujourd’hui est comme trouver de l’eau en plein désert de Sahara… C’est un parcours du combattant et une rude épreuve pour obtenir la fameuse console sous le sapin de Noel.

PS5 Précommande et Stock : Le parcours du combattant

La PlayStation 5 est officiellement arrivée – enfin, selon que vous pouvez en acheter une ou pas encore.

Il existe deux consoles, la PlayStation 5 principale (499€) et une PS5 Digital Edition (399€). La version standard a une fente pour le disque physique alors que la version numérique n’en a pas si vous vous demandez quelle est la différence.

Malheureusement, peu importe la console que vous vouliez le jour du lancement, les fans ont été confrontés à des problèmes de stock immédiats, avec une disponibilité limitée chez presque tous les détaillants.

Beaucoup n’ont pas eu de chance et n’ont pas pu mettre la main sur une console même le jour du lancement, ce qui signifie que la plupart attendent que d’autres stocks de PS5 soient disponibles au Royaume-Uni.

Depuis, Sony a déclaré que « tout est vendu », mais a maintenant mis les fans au courant en disant « nous voulions confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront chez les détaillants avant la fin de l’année ». Nous pouvons donc nous attendre à des stocks ce mois-ci, mais pas nécessairement avant Noël.

On ne sait pas encore exactement quelle quantité de stock sera disponible tout au long du mois de décembre. La seule autre nouvelle concrète que nous avons eue sur le stock de PS5 nous est parvenue de Smyths, qui a déclaré qu’il s’attendait à des stocks en décembre.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations à ce sujet, nous vérifions régulièrement les détaillants et nous vous tiendrons au courant des nouveaux délais de réapprovisionnement. Il suffit de faire défiler la page vers le bas jusqu’à notre section des offres PS5 pour trouver tous les liens indispensables.

Cette semaine, nous vous proposons les dernières mises à jour et les meilleurs liens de stock PS5 afin que vous puissiez acheter une console si ce n’est pas déjà fait. Et, si vous en avez une, nous avons aussi des liens vers des accessoires et des jeux PS5.

Au travers de cet article, nous checkons régulièrement les marchands afin de vérifier si la PS5 est disponible en stock en Edition Standard ou Digital

Actuellement, il n’y a plus de stock dans les enseignes Carrefour, SuperU, Amazon et Fnac.

Les meilleures offres d’achat PS5

Comme il est difficile de vérifier l’inventaire de chaque vendeurs à chaque minutes de la journée, nous vous plaçons ci-dessous les liens directs vers les fiches produits des marchands, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux lors de votre recherche de PS5:

Notons que la PlayStation 5 était disponible ce matin sur Amazon.de (Allemagne), mais encore une fois le stock est épuisé. N’hésitez pas non plus à vérifier les Amazon Espagne et Italie. Pour passer commande, il suffit d’utiliser votre compte client français, c’est la même chose, vous paierez simplement quelques frais de ports.

La console n’est pas géolocalisée, ce qui signifie que vous pouvez toujours jouer aux jeux français.

N’oubliez pas qu’il existe deux consoles, l’édition standard et l’édition numérique ; la PS5 Digital Edition n’a pas de lecteur de disque pour jouer aux copies physiques des jeux.

Nous ne pouvons pas vous garantir que vous recevrez une console, ou qu’elle sera livrée à temps pour Noël, mais consultez les liens ci-dessus pour connaître le stock le plus récent. Chez certains détaillants, vous pouvez également vous inscrire sur les listes de diffusion pour recevoir les dernières mises à jour.

Comment obtenir une PS5 : les meilleurs conseils

1. Ajoutez notre page à vos favoris et vérifiez les stocks – nous tenons cette page à jour et nous avons les principaux détaillants qui ont confirmé les délais de réapprovisionnement.

2. Assurez-vous de vérifier juste avant toute heure de réapprovisionnement – nous vous donnerons la liste des heures confirmées dès que nous les recevrons, il suffit de cliquer et de se préparer car lorsque le stock apparaîtra, il sera épuisé aussi vite que vous pourrez dire « Je veux une PS5 ».

3. Préparez les détails de votre paiement et l’argent sur votre compte – lors du premier tour de précommande, certaines personnes ont signalé avoir eu des difficultés à faire confirmer leur console, ou un message est apparu indiquant qu’elles vérifiaient leur paiement. Cela semble avoir été plus facile le jour de la sortie, mais assurez-vous de supprimer tous les obstacles en ayant l’argent sur le compte que vous utilisez et les détails à portée de main.

4. Faites vite, il n’y a pas à réfléchir. Si vous savez que vous voulez la PS5, décidez quelle version, puis vérifiez ces liens ! Aussi vite que le stock apparaît, il disparaît.

5. Ne vous inquiétez pas – si vous n’obtenez pas une console immédiatement, continuez à vérifier. Oui, c’est difficile d’en avoir une pour l’instant, mais il y a toujours le prochain réapprovisionnement !

Puis-je acheter une PS5 en magasin ?

Sony avait dit que tout stock supplémentaire qui serait disponible ne le serait pas en magasin en raison du confinement en France. C’est un choix qui a du sens car ils ne veulent pas que les gens se rassemblent en masse dans des magasins, qui ne sont peut-être même pas ouverts, pour essayer d’en acheter un. La plupart des gens ont essayé de prendre une précommande de PS5 pour pouvoir obtenir leur console à la date de sortie, que celle-ci soit livrée de Click and Collect.

Pour citer PlayStation eux-même :

« Aucune unité ne sera disponible en magasin le jour du lancement (12 ou 19 novembre, selon votre région) – ne prévoyez pas de camper ou de faire la queue chez votre revendeur local le jour du lancement dans l’espoir de trouver une console PS5 à acheter. Soyez prudent, restez chez vous et passez votre commande en ligne ».

Maintenant que les magasins rouvrent, il est peut-être possible de le faire à nouveau, mais nous ajouterions qu’avec la rapidité avec laquelle les stocks s’écoulent, il semble que la plupart des détaillants choisissent de garder les choses en ligne, quelle que soit l’heure.

Problèmes de réapprovisionnement du PS5

Les précommandes de PS5 ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu et, bien que le jour du lancement, d’autres PS5 soient entrées en stock, ce n’était pas sans drame.

Le voyage n’a pas été facile pour beaucoup de personnes qui ont essayé d’obtenir une PS5 et vous savez qu’une sortie en précommande ne s’est pas déroulée comme prévu lorsque la société qui la soutient l’a admis. Le compte Twitter officiel de PlayStation a récemment déclaré : « Soyons honnêtes : les précommandes de PS5 auraient pu être beaucoup plus faciles. Nous nous en excusons sincèrement ».

Nous admirons leur honnêteté !

En ce qui concerne les pré-commandes, GAME, Smyths, Amazon et les détaillants habituels ont commencé à avoir des stocks du jour au lendemain dès la première date de pré-commande, mais ils se sont vite mis à en avoir. Argos et John Lewis ont ensuite été mis en ligne – et ont été épuisés en quelques minutes également.

Bien que les consoles se soient vendues avant même que beaucoup d’entre nous ne sachent qu’elles étaient sur la liste, on nous avait dit que d’autres étaient en cours de fabrication. Les détaillants ont eu plus de stock pour la date de sortie du 19 novembre – mais tout cela a été un peu gâché par les annulations, les systèmes de files d’attente et les sites web qui ont été fermés. Le stock supplémentaire qui est apparu le jour du lancement s’est envolé des rayons virtuels et s’est vendu en quelques minutes. Nous commençons enfin à voir les stocks baisser à nouveau, ce qui, espérons-le, donnera aux gens le temps d’en prendre un à temps pour Noël.

Est-ce que je pourrai récupérer ma PS5 en confinement ?

Si vous êtes en mesure de trouver une console mais qu’elle n’est disponible qu’en magasin, vous vous demandez peut-être si vous pouvez même le faire dans les conditions actuelles. Nous sommes maintenant sortis de la deuxième période du confinement en France, vous pouvez donc récupérer votre console si le magasin est à nouveau ouvert.

La france était dans sa deuxième période de fermeture nationale, qui s’est terminée le 28 novembre – maintenant, nous devons tous essayer d’établir les règles concernant le niveau dans lequel nous sommes.

Si vous voulez vraiment acheter une PS5 en étant sûr et certain de sa disponibilité et sans la payer trop cher, nous ne pouvons que vous recommander de l’acheter dans un magasin de la grande distribution !

