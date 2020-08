Ps5 Pourrait Permettre De Connecter Des Cartes Graphiques Externes

C’est un brevet qui suggère que vous pouvez convertir une PlayStation 5 normale en une PS5 Pro sans avoir à acheter la console haut de gamme elle-même.

En l’absence de quelques mois des consoles nouvelle génération (à la fin de cette année 2020), il reste encore de nombreuses inconnues qui tournent autour d’elles. Quand seront-ils lancés? Combien vont-ils valoir? La vérité est qu’il est encore tôt pour le savoir, mais de nombreuses rumeurs indiquent que Tout cela sera dévoilé en août. Il est également vrai que, malgré le fait que la PlayStation 5 n’est pas encore sur le marché, de nombreux joueurs se demandent déjà si Sony publierait une version améliorée, une PS5 Pro. Ceci n’est pas encore connu, évidemment, mais Des indices sont apparus sur le sujet.

Et c’est qu’un nouveau brevet de Sony (que vous pouvez lire sur le portail Brevets gratuits en ligne) où ils font allusion à un PS5 amélioré, avec des performances plus élevées (via Style PlayStation Life). Il y a beaucoup de choses à lire dans le brevet et on parle beaucoup de technologie, donc ceux qui ne sont pas très à jour auront du mal à comprendre quelque chose. Cependant, il y a un paragraphe important qui se lit comme suit:

«La technologie SoC peut être appliquée à la fois aux consoles de simulation vidéo et aux consoles de jeux, et en particulier un seul SoC peut être fourni pour une version« légère »de la console, tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour fournir une version “haut de gamme” de la console avec une plus grande capacité de traitement et de stockage que la version “légère”. ” La chose importante dans ce brevet est la idée de l’évolutivité GPU avec plusieurs SoC qui offre la possibilité de faire une version haut de gamme. Qu’est-ce que ça veut dire?

Et c’est ce dont parle le brevet ce n’est pas forcément d’une nouvelle console. Il fait plutôt référence à Convertissez une PS5 en PS5 Pro sans avoir à acheter une PS5 Pro elle-même. Pour cela, ils utiliseraient cartes graphiques externes qui seraient connectés à la console, comme cela peut être fait avec les ordinateurs portables, ils pourraient même être commercialisés par la console elle-même Sony ou d’autres entreprises qui se lancent sur le marché kits de mise à niveau PS5 Pro. Cela améliorerait les performances de tous ces jeux y sont adaptés.

Il est à noter que ces brevets, bien qu’ils puissent être réels, ne doivent pas nécessairement signifier que cela est réalisé, car cela pourrait être une exploration des idées de Sony et que beaucoup d’entre eux peuvent être facilement jetés. Dans tous les cas, l’idée d’une version Pro à venir sur PS5 est toujours une réalité pour de nombreux joueurs. Nous garderons un œil sur les actualités de la société japonaise.

