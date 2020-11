PS5 pourra afficher nos heures de jeu de tous les titres, y compris ceux de PS4

C’est une fonctionnalité très demandée et qui manquait aux précédentes consoles PlayStation; sur PS5, l’heure sera très précise et ne s’arrondira pas

Aujourd’hui, toutes ces critiques de la PS5 sont enfin révélées (y compris la notre) et de nombreux détails importants très pertinents sur la console de nouvelle génération de Sony. Des détails si importants qu’ils pourraient même aider un utilisateur à décider d’acquérir ou non la nouvelle machine.

En fait, une autre caractéristique / fonction a été révélée que PS5 apportera intégré et quelles précédentes consoles PlayStation manquaient. En fait, c’est une fonction très demandée et que l’on a vu dans les consoles de Nintendo Oui Microsoft, et ce n’est autre que le compteur d’heures de jeu.

Minuterie de jeu sur PS5

Tel que rapporté par des collègues de GameSpot, PS5 apportera incorporé dès le jour de son lancement une fonction qui nous montrera les heures de jeu que nous prenons à tous nos titres. Et ce qui est encore mieux: il ne se limitera pas qu’aux jeux de la nouvelle console, mais aussi ceux de la PS4. Si nous voulions savoir combien d’heures nous avions joué Horizon Zero Dawn, échouement de la mort ou Fantôme de Tsushima, On peut le voir sur PS5. Mais Il y a plus de détails pour commenter:

Il n’est pas nécessaire d’attendre plusieurs heures pour avoir joué pour pouvoir voir combien d’heures de jeu nous avons, ce qui se passe sur des consoles comme Nintendo Switch.

pour pouvoir voir combien d’heures de jeu nous avons, ce qui se passe sur des consoles comme Nintendo Switch. PS5 enseigne exactement les heures que nous consacrons à chaque match sans même arrondir le chiffre.

Détails sur PS5

Aujourd’hui, nous avons également mis au jour plusieurs détails sur la PS5 qui méritent d’être mentionnés. D’une part, nous avons la durée du DualSense de la console, comme à travers ce lien on te dit à quel point la console est silencieuse ou bruyante Sony.

