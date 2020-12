PS5: Plus de 3,4 millions de livraisons? La console bat déjà un record selon le rapport

Selon un nouveau rapport de Digitimes, Sony serait terminé 3,4 millions d’unités la PlayStation 5 en premier quatre semaines ont expédié dans le monde entier. Si c’est vrai, c’est déjà un record.

La PS5 établit-elle déjà un record?

La PS5 aurait pu battre son premier record au cours des quatre premières semaines. Selon le rapport, plus de 3,4 millions d’unités de la console de nouvelle génération ont été vendues et livrées au domicile des clients finaux.

Ce serait la valeur la plus élevée de l’histoire de la console PlayStation, qui fait référence à ladite période de quatre semaines et donc à une nouvel enregistrement.

le PS4 est venu comme on le sait 4,3 millions d’unités, mais le nombre était en 6 semaines livré. Au T3’13 4,3 millions et au T4’13, 3,3 millions de consoles PS4 supplémentaires ont été expédiées. Ainsi, au cours des deux premiers trimestres, le 7,6 millions de consoles à vendre et à expédier.

Le PS5 devrait dépasser ce nombre au cours du trimestre fiscal en cours T3’20 et T4’20 (janvier à mars).

Combien de PS5 seront livrées en 2021?

De plus, on parle des chiffres de livraison en 2021. Sony pourrait dans le monde en 2021 entre 16,8 millions et 18 millions Vendre des unités et les livrer au domicile des clients, disent-ils.

Encore une fois, il devrait y avoir une augmentation significative par rapport à PS4 car cela n’était disponible que pendant l’exercice 2014 (l’année suivante après la sortie) 14,8 millions de fois vendu et expédié.

Jusqu’à présent, il y a encore aucune déclaration officielle de Sonysi ces chiffres sont vrais. Il va donc falloir attendre un peu plus longtemps avant que le constructeur ne fasse une déclaration pour enfin confirmer cela.

