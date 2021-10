PS5 PlayStation Store affiche désormais les derniers jeux dans une nouvelle section

Nathan - 31403 - Les chiffres

6 jeux progressifs pour apprendre à reconnaitre les chiffres et à compter, en jouant seul ou à plusieurs. Des images affectives de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les nombres de 1 à 10 sont représentés par des animaux de plus en plus petits. L'enfant associe l'image au nombre et à la quantité, puis reconstitue la farandole des animaux du plus gros au plus petit. Permet d'associer un chiffre à une notion de quantité grâce au code couleur et offre aussi la possibilité d'ordonner les puzzles constitués par ordre croissant