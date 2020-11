PS5 ou Xbox Series X? Une comparaison controversée montre des temps de chargement non représentatifs

L’embargo international sur le PS5-Les critiques sont tombées et là le Xbox Series X-Les avis ont également été mis en ligne il y a quelques jours, nous savons maintenant comment se comportent les temps de chargement sur les deux consoles de la prochaine génération. Ou pas? La discussion controversée vous invite à spéculer et chacun a sa propre opinion sur la technologie de nouvelle génération. Mais qu’est-ce qui rend tout cela si controversé et pourquoi y a-t-il tant de points de départ que l’on pourrait s’attarder?

Les collègues de Gamespot ont publié une comparaison qui compare les temps de chargement de la PS5 et de la Xbox Series X. Jetons donc un coup d’œil à la comparaison en premier:

Comparaison controversée des temps de chargement de la PS5 et de la Xbox Series X

La Xbox Series X est donc plus rapide, mais qu’est-ce que cela signifie? Tout d’abord, il convient de mentionner que c’est Jeux de la génération actuelle actes. Alors il y a aucun jeu développé pour la prochaine génération. Cela est pertinent au fait que ces jeux n’ont jamais été conçus à l’origine pour un SSD. Ils ont été conçus pour être le limitation technique correspondent à la génération actuelle.

Si un jeu est optimisé pour le SSD personnalisé de la PS5, les temps de chargement de ces jeux seront donc très différents de ces données. Le SSD de la Xbox Series X est rapide et ici les jeux n’ont pas besoin ou moins de mises à jour spécifiques pour atteindre une meilleure vitesse? Ce n’est pas si facile. Il existe plusieurs approches pour expliquer pourquoi ces temps fonctionnent mieux. Fournit une raison Aube la plus sombre, ça signifie:

La Xbox Series X dispose d’un processeur plus rapide qui traite mieux les données décompressées.

ou / et le logiciel de la compatibilité descendante et de la compatibilité IO est mieux optimisé.

The Witcher 3 prend 10 secondes sur la PS5 et 26 secondes sur la Xbox Series X. Mais ici aussi, la version Xbox charge probablement des textures 4K et la PS5 ne le fait pas, ce qui rend une comparaison invalide. Après une optimisation qui a probablement eu lieu récemment, on dit maintenant que le Ne jouez pas du tout de temps de chargement sur le XSX a plus.

Pas de vrais jeux de nouvelle génération

Inversement, cela signifie que les titres propriétaires de Sony peuvent également arriver à une vitesse complètement différente pour le SSD personnalisé, voir Spider-Man: Miles Moralesque presque pas de temps de chargement ayant.

Il serait plus excitant de comparer les premiers vrais titres exclusifs des deux consoles, tout aussi passionnant serait de comparer des jeux vidéo qui ont été réellement conçus pour la prochaine génération dès le début.

Mais il faudra encore un certain temps avant que les deux consoles aient plusieurs véritables titres exclusifs ou des titres développés pour la prochaine génération et on peut ainsi tirer une conclusion claire. En particulier, le manque de jeux de nouvelle génération pour le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est désormais vivement critiqué.

Les temps de chargement du titre Rockstar restent perceptibles Red Dead Redemption 2qui sont presque les mêmes. Cela devrait à son tour indiquer comment ce fait est limité par le jeu lui-même. L’utilisateur Twitter intelligent a fourni une explication compréhensible:

la seule raison pour laquelle le RDR2 se charge en même temps sur les deux consoles est que ni l’un ni l’autre ne peut gérer la puissance des chevaux qui rétrécissent par temps froid – nourriture pélican | maclunkey (@ cleveru16605923) 6 novembre 2020

Mais blague à part. Jusque-là, cependant, on pourrait dire que la Xbox Series X est en avance sur le jeu en termes de compatibilité descendante.

Les « anciens » jeux PC devraient être sur la Xbox Series X. charger plus vite, comme l’explique également Jack Septic Eye dans la discussion.

Celui qui fait mieux en termes de temps de chargement et de titres propriétaires devra être vu pendant un certain temps. À mon avis, les choses ne deviendront vraiment excitantes que lorsque nous vérifierons les temps de chargement de Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed: Valhalla comparez ce qui est susceptible d’être plus pertinent pour l’ère de la prochaine génération que les jeux de la génération actuelle.

