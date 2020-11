PS5: modifiez l’affectation des touches de la clé Créer pour des captures d’écran plus rapides, voici comment faire!

Avec le PS5 vous pouvez découvrir des jeux en haute résolution et, grâce au SSD intégré, extrêmement rapide. Les jeux du monde ouvert brillent donc dans une nouvelle splendeur sur la console de nouvelle génération, et cela doit naturellement être capturé de manière appropriée sous forme de captures d’écran.

Mais comment créer des captures d’écran en premier lieu et comment prendre des photos encore plus spontanément pour capturer l’instantané parfait de dernière seconde? Nous vous l’expliquons!

PS5: captures d’écran faciles avec le bouton Créer

Sur le nouveau Contrôleur DualSense pour la PlayStation 5, le bouton de partage a été remplacé par le Créer un bouton remplacé. Cependant, leur fonction est presque identique et le pivot de vos photos. Le bouton Créer est, pour ainsi dire, le déclencheur de votre caméra et doit être activé en conséquence si vous êtes dans un jeu (ou dans le menu PS5) et que vous souhaitez prendre une capture d’écran.

Le bouton sur le côté gauche de votre manette PlayStation 5 avec les trois lignes est votre bouton Créer. © 45secondes.fr

Comment modifier l’attribution des touches de mon bouton Créer? Comme sur la PS4, vous pouvez également modifier l’affectation des touches de votre touche de capture d’écran sur la PS5 et ainsi raccourcir le temps de déclenchement. dans le Paramètres par défaut vous devez maintenir le bouton Créer enfoncé pour prendre une capture d’écran. Comment modifier l’attribution des touches:

Accédez au menu de votre PS5. Sélectionnez dans l’élément de menu du bas Enregistrements et diffusions le cavalier Enregistrements. Sélectionne le paramètre sous Affectation des touches Captures d’écran simples en dehors.

Ensuite, vous n’avez qu’à appuyer une fois sur le bouton Créer et vous pouvez prendre une capture d’écran de ce qui se passe. Pour l’élément de contrôle Créer, vous devez maintenir le bouton enfoncé et appuyer deux fois si vous souhaitez enregistrer un clip vidéo par la suite.

Avec l’option Captures d’écran simples vous pouvez créer des captures d’écran spontanées, si vous préférez des vidéos rapides, vous pouvez utiliser l’attribution des touches Clips vidéo légers changer. © 45secondes.fr

Que peut faire d’autre le bouton Créer?

Le nom du bouton ne vient pas seulement du fait que vous pouvez créer des captures d’écran ou des clips vidéo. D’autres paramètres peuvent ensuite être définis avant de partager les enregistrements avec le monde via vos canaux de réseaux sociaux liés. Dans le champ d’élément de contrôle du bouton Créer, il y a donc des fonctions supplémentaires disponibles, telles que:

Prenez des captures d’écran

Faire des enregistrements vidéo 4K

Lancer la diffusion en direct via Twitch ou YouTube

Partagez le gameplay en direct lors de fêtes

Recadrer et étiqueter les captures d’écran

Partager des enregistrements via les réseaux sociaux

Personnalisez les formats de fichiers image et vidéo

Définir les paramètres du microphone et de la fête

