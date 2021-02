PS5: l’interface M.2 bientôt débloquée? Le rapport indique la mise à jour du micrologiciel

Il est actuellement au PS5 afin que nous puissions ajouter l’emplacement de disque dur supplémentaire pour le Disques durs M.2 ne peut pas utiliser. Sony a obtenu la fente à cause du potentiel Problèmes de surchauffe bloqués.

Mais cela devrait changer bientôt, selon un rapport de Bloomberg. Entrerait prétendument Été 2021 une mise à jour qui permet une mise à niveau de l’espace de stockage. Alors pourrons-nous bientôt installer des disques durs SSD M.2 dans la PS5?

L’avantage d’ajouter un disque dur M.2 supplémentaire à la PS5 est clair. Nous pourrions plus de jeux en même temps sur la console exagérerce qui se passe actuellement dans un espace de stockage de SSD interne de 667,2 gigaoctets est restreint.

Surtout maintenant que les grandes productions AAA augmentent en taille – parfois entre 50 Go et 100 Go ou même plus – la demande d’espace de stockage supplémentaire est plus grande que jamais.

PS5: la mise à jour du firmware apporte plus de bonus

Le nouveau firmware en plus de cela, le Déverrouillez le ventilateurdonc celui-ci Augmentation de puissance conservés pour pouvoir refroidir le système autant que possible, si nécessaire. Ça veut dire ça actuellement bloqué sont et pas la vitesse maximale atteindre.

Cependant, cela devrait changer avec la mise à jour et ce n’est qu’alors que les fans utiliseront leur plein potentiel. Si cela affecte le Volume système n’est pas encore connue.

La mise à niveau du slot M.2 est importante car nous sommes à jour connecter uniquement le stockage externe peut via USB. Mais Sony met un terme à cela et nous sommes autorisés à le faire jouer uniquement aux anciens jeux PS4. Les jeux PS5 ne peuvent pas encore être démarrés comme ça.

Fondamentalement, tout le monde dépend d’une extension de mémoire M.2 s’il a besoin de plus de mémoire pour les jeux PS5. Quand cela arrivera enfin, c’est toujours dans les étoiles. Mais les sources de Bloomberg ont tendance à être cohérentes.