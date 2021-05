PS5: les ventes directes de matériel sont payantes pour Sony

Sony Interactive Entertainment a commencé il y a quelque temps à utiliser le matériel interne directement et en ligne via un PlayStation Store à vendre. C’est pour ça qu’ils ont la division PlayStation Direct d’installation. Ici, vous pouvez acheter la PlayStation directement et l’entreprise elle-même profite énormément de cette approche.

Vous pouvez l’imaginer comme vendre des lunettes VR Vapeur. Valve commercialise le Valve Index – c’est-à-dire son propre matériel – « en interne » via sa plateforme de vente en ligne Steam et le vend aux utilisateurs potentiels dans le même cadre.

Sony propose un service similaire, même s’il n’est pas encore disponible en Allemagne. Cela signifie que nous nous tournons vers Sony via PlayStation Direct comme point de contact officiel et achetons, par exemple, la PS5 directement sur le site Web de la société, sans intermédiaires tels qu’un magasin en ligne ou au détail. Les frais pour les concessionnaires certifiés ne sont plus applicables.

Les ventes directes PS5 valent la peine pour Sony

Et cela porte désormais ses fruits. Selon le rapport financier Sony IR Day 2021 Game & Network, la société affiche une «croissance significative de ses revenus».

La comparaison avec l’année précédente en dit long qui devrait plaire aux comptables de l’entreprise. Pendant qu’ils sont dans Exercice 2019 encore fini 5 millions de dollars à partir de ces ventes internes, il ne s’agit essentiellement plus d’une comparaison avec l’année précédente.

dans le Exercice 2020 VOUS pourriez passer à travers la distribution matérielle directe 200 millions de dollars pour générer des revenus. Il n’y a pas de taxes pour les revendeurs tiers avec des ventes directes, c’est pourquoi l’entreprise continuera à travailler à l’expansion de cette branche de distribution.

Pour le récemment lancé FY21 l’entreprise prévoit une augmentation de l’ensemble 600 millions de dollars, surtout à travers le Expansion sur le marché européen. Signifie que les pays européens suivants seront ajoutés en FY21, comme cela était déjà bien connu:

Irlande

Grande Bretagne

Pays-Bas

Belgique

Luxembourg

France

Allemagne

Par conséquent, nous ne pouvons actuellement pas acheter de matériel auprès de Sony directement via le site Web, mais dans le courant de l’année, probablement avant le 4ème trimestre, le magasin Sony pour PS5 pourrait également ouvrir ses portes en Allemagne.

Il reste à voir si cela aura un effet positif sur la disponibilité de la PS5 en Allemagne. À cet égard, cela semble toujours mauvais en 2021 et cela ne changera pas de sitôt. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet ici dans ce Résumé de la disponibilité PS5 et dans cette vidéo: