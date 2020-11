Ps5: Les Tests Suggèrent Un Problème De Chaleur Possible

Composants de base du PS5 ont été testés pour leur génération de chaleur – et les résultats semblent préoccupants.

Possédez-vous une Playstation 5? Ensuite, vous avez probablement déjà remarqué que la console de nouvelle génération de Sony est assez silencieuse et toujours cool. Cependant, le site Web Gamers Nexus a effectué des tests qui pourraient indiquer un problème de chaleur.

La mémoire de la PS5 devient assez chaude

Les tests sur la mémoire de la console ont montré des températures d’environ 65 à 70 degrés Celsius sur l’un des deux appareils testés, tandis que l’autre Températures entre 90 et 95 degrés indiqué – et qu’à une température ambiante de 22-24 degrés. Ces valeurs devraient donner matière à réflexion, mais elles s’aggravent à des températures ambiantes comprises entre 30 et 35 degrés. Ensuite, selon Gamers Nexus, la mémoire atteint sa limite de température.

On dit que ces températures élevées conduisent à des problèmes de stockage tels que Erreurs graphiques mener. À long terme, des problèmes plus graves pourraient survenir.

Gamers Nexus explique que les testeurs ne sont pas satisfaits de l’architecture générale de la PS5, car la conception ne permet pas des performances de refroidissement particulièrement bonnes. Les températures sont plus élevées que ce que l’on souhaiterait et pourraient indiquer un problème de chaleur.

Cependant, on peut supposer que Sony a effectué des tests à long terme concernant l’évolution de la température de la PS5. S’il y avait des problèmes ici, la société a annoncé il y a quelque temps que que le ventilateur peut être optimisé au moyen de mises à jour logiciellesnne. Un meilleur refroidissement de la console est possible avec une mise à jour du firmware.

