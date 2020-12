Ps5: Les Scalpers Auraient Réalisé D'énormes Profits, Selon L'analyste

La vente du dernier matériel du secteur du divertissement a augmenté cette année Scalper appelé sur scène. Les scalpers utilisent, entre autres, des programmes de robots qui peuvent acheter tous les stocks d’une boutique en ligne en très peu de temps, après quoi ils vendent ensuite le matériel pour un profit. Et parfois même pour le double du prix, comme c’était actuellement le cas avec la PS5 et c’est toujours le cas.

Un analyste américain, Michael Driscoll, a maintenant déterminé combien les scalpers auraient pu gagner avec leurs achats de robots, qui ont récemment été effectués via la PS5, la Xbox Series X / S et d’autres matériels tels que les cartes Nvidia Geforce. 30 ou le nouveau Ryzen 5000 d’AMD.

Il a sur Exemple d’eBay orienté et fait une extrapolation du profit que les scalpeurs auraient pu faire. Et tellement à l’avance, comme prévu, c’est un peu.

Les Scalpers réalisent d’énormes profits avec la PS5 et la Xbox Series X / S

L’analyste a fait Ebay et produits suivants considéré dans sa projection:

PlayStation 5

Xbox Series X / S

Ryzen 5000

Radeon RX 6800

Geforce RTX 30

Entre septembre et décembre 2020, il devrait y en avoir un Ventes d’environ 82 millions de dollars sont venus. le Bénéfices montant entier 39 millions de dollars.

Il est cependant important que non seulement les scalpeurs s’enrichissent, mais aussi Ebay et Paypal indirectement impliqués où des frais s’appliquent pour les ventes et le paiement. Ici, le bénéfice devrait être compris entre 2,4 et 6,6 millions de dollars américains. Ebay ne met pas un terme à cela.

Sans surprise, les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X / S, sont censées être les la plus grande partie éteindre. Seul avec le Xbox Series X les scalpeurs pourraient-ils 23,5 millions de dollars mettre en place, à Bénéfice de dix millions USD. le PS5 apporté 35 millions de dollars un et les scalpeurs pourraient 19 millions de dollars de bénéfices manteau.

le Xbox Series X a été coupé pour 865 USD et le Xbox Series S Pour 470 USD vendu. Pour le PS5 il y en avait beaucoup plus. Ici, les clients étaient prêts en moyenne 937 USD pour le version numérique et 1 021 € pour le Version du disque payer.

Mis à part Ebay, Driscoll pense qu’en raison des frais, beaucoup a été vendu sur des marchés comme Facebook ou Craigslist.

En fait, les chiffres correspondent à peu près à ceux de Sean Hollister, qui a fait une extrapolation similaire pour The Verge.

