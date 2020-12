Ps5: Les Premiers Joueurs Signalent Avoir Brisé Les Déclencheurs Dualsense

après le PS5 est sur le marché depuis plus d’un mois, les premiers acteurs rapportent désormais que le Déclencheur sur elle Contrôleur DualSense Pause.

Plus de 1000 joueurs PS5 ont des problèmes avec les déclencheurs adaptatifs DualSense

Selon un rapport de GameRant, un joueur était pendant Spider-Man: Miles Morales la gâchette adaptative R2 cassée et maintenant plus fonctionnel. Cela aurait dû arriver à d’autres joueurs. De plus, il y a eu des rapports sur le déclenchement du R2 au fil du temps diminution de la sensibilité aurait.

Globalement devrait déjà plus de 1000 joueurs ont signalé de tels problèmes avec le contrôleur DualSense. Jusqu’à présent, on ne sait pas dans quelle mesure ce problème est vraiment répandu et si Sony en est déjà conscient.

Comment fonctionnent les déclencheurs adaptatifs?

le des déclencheurs adaptatifs Contrôleurs DualSense (les boutons L2 et R2) Moteurs installée. Ainsi, les déclencheurs peuvent un en fonction de la situation du jeu propre résistance accumuler. Par exemple, si vous tirez un arc dans le jeu pour tirer une flèche, la gâchette R2 est beaucoup plus difficile à appuyer. C’est censé être pour un sensation immersive prendre soin de.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂