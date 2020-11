PS5: les joueurs demandent à leurs partenaires de se marier avec l’arrivée de la console

Certains utilisateurs partagent comment ils ont préparé une « petite » surprise avec l’achat de la console

PS5 a atteint des marchés tels que les États-Unis et le Japon et, grâce à cela, de nombreux joueurs ont déjà pu s’emparer de la nouvelle console Sony. D’un autre côté, il semble qu’il y ait ceux qui profitent de la spécificité de ce moment pour la communauté du jeu vidéo pour mener à bien une proposition car peu se produisent dans la vie: la demande de mariage.

Love et PS5 s’unissent avant l’arrivée de la console

Maintenant parce que tu l’as mis en évidence utilisateur Daniel Ahmad, analyste du jeu vidéo du marché chinois, nous avons vu comment certains utilisateurs ont présenté sur Reddit le pack définitif: PS5 plus mariage. Vous en trouverez ci-dessous quelques images:

Comme on peut le voir, il y a ceux qui d’une part ont édité une couverture de jeu pour en faire une belle demande en mariage avec des graphismes en pixel art. D’un autre côté, il y a ceux qui ont été plus directs avec l’anneau de main ps5, un combo auquel bien sûr très peu de gens s’attendent. Bien que ce soient quelques-uns des cas les plus populaires, vu la tendance, nous ne devons pas exclure que davantage encore aient décidé d’accompagner un moment important par un autre encore plus lourd.

D’autre part, nous rappellerons à ceux qui ont également l’intention de se procurer une PS5 que Nous savons déjà quand nous aurons à nouveau l’ouverture des réservations en Espagne, au moins de la main d’Amazon. Dans l’article suivant, vous trouverez la déclaration de l’entreprise:

La PS5 sera mise en vente pendant la 19 novembre en Espagne. Aux États-Unis et au Japon, il est disponible à partir du 12 novembre.

