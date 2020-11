PS5: les jeux enregistrés ne peuvent pas être transférés via USB, PS Plus est un must!

Aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, le PS5 officiellement disponible depuis le 12 novembre, alors que dans ce pays, nous devons attendre jeudi prochain, le 19 novembre. Mais si certains joueurs ont eu l’occasion de mieux connaître leur PlayStation 5 pendant quelques jours, de nouvelles fonctions jusque-là inconnues voient régulièrement le jour.

Sauvegardez les jeux PS5 uniquement avec un abonnement PS Plus actif

Dans ce cas, cependant, c’est une fonctionnalité qui, contrairement à la PS4, n’est plus disponible sur la PlayStation 5. Plus précisément, il s’agit de la possibilité de sauvegarder des jeux en les transférant sur un périphérique de stockage USB.

Ce n’est plus possible sur la PS5, c’est pourquoi les utilisateurs qui souhaitent sauvegarder leurs précieux jeux PS5 doivent maintenant les télécharger sur le cloud Sony. Cependant, il y a des frais pour cela PlayStation Plus– Abonnement requis.

Il est intéressant de noter que vous ne pouvez pas sauvegarder les jeux PS5 via USB, mais que les sauvegardes peuvent être transférées de la PS4 vers la PS5 sans aucun problème.

Cela signifie-t-il que Sony souhaite toucher plus d’abonnés PS Plus?

Sony n’a pas encore fait de commentaire officiel à ce sujet. La société japonaise a peut-être de meilleures raisons pour cette décision que d’essayer simplement d’obtenir plus d’utilisateurs PS5 à s’abonner à PS Plus.

Sony pourrait également rendre l’option disponible sur la PS5 dans un proche avenir, ou ce n’est actuellement qu’un bogue qui sera corrigé avec la première mise à jour du firmware. Mais il semble assez inhabituel que Sony n’ait pas publié de déclaration dans ce cas.

Dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant ici sur PlayCentral.de et vous ferons un rapport en cas de nouvelles sur ce sujet.

