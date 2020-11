PS5: Les différents fans sont-ils la raison pour laquelle la console est différente?

De nombreux pré-commandes et joueurs attendent toujours une copie du PS5, mais en raison des goulots d’étranglement de livraison actuels, il faut faire preuve de patience un peu plus longtemps. Mais bien sûr, il y a aussi des joueurs qui ont déjà eu quelques sessions avec leur console PS5 et partagent leurs premières expériences avec la PlayStation 5.

Existe-t-il des bons et des mauvais modèles PS5?

L’une des raisons de la confusion des visages est le niveau de bruit de la console Sony. Alors que certains joueurs rapportent une PS5 particulièrement silencieuse qui peut à peine être entendue, d’autres ont apparemment une console beaucoup plus audible.

Le magazine français Les Numeriques a peut-être découvert comment cela peut arriver. Les éditeurs ont dévissé leur propre PS5 et ont comparé l’intérieur du modèle avec d’autres consoles PS5 de diverses vidéos de déballage.

© Les Numeriques

Le résultat est la réalisation que Sony a apparemment installé différents modèles de ventilateurs qui diffèrent par le nombre de pales de ventilateur. Cela peut entraîner des différences dans le développement du bruit. Certains exemplaires ont 15 minutes Les âmes du démon 39 dB a été mesuré, alors qu’il était de 43 dB pour les autres consoles.

Sur le papier, cela ne ressemble pas à une telle différence, mais dans la pratique, cette différence pourrait être perceptible, en fonction de la sensibilité de votre propre audition.

Incidemment, vous ne saurez quel ventilateur fonctionne sur votre PS5 lorsque vous ouvrez votre propre console et cherchez par vous-même, vous ne recevrez aucune information à l’avance. Il est également intéressant de noter que le ventilateur que l’on peut voir dans la vidéo de démontage est évidemment construit différemment et qu’au moins trois modèles de ventilateurs différents ont été installés sur la PS5.

Avez-vous déjà une PS5 à la maison? Si oui, quelle est votre expérience avec la console qui fait du bruit? Veuillez nous les écrire dans les commentaires sous cet article.

