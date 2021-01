PS5: l’enfant peint la console et la communauté est ravie

Lorsque les enfants embellissent la dernière console de jeu, il est compréhensible que les parents frappent leurs mains au-dessus de leurs têtes. Mais dans le cas de la progéniture «MajorNUKKE», les choses semblaient très différentes.

L’utilisateur Reddit a partagé Photo de sa PS5. Vous pouvez en voir un dessus Dessin pour enfants, que la progéniture avait probablement griffonné dessus par ennui. C’est un dessin typique pour enfants, mais il a en fait un rapport avec la console. Par exemple, les symboles triangle, carré, croix et cercle peuvent être vus.

L’enfant embellit la PS5 et est célébré

Le dessin est étonnamment célébré dans la communauté PS5. Il y a des commentaires comme « C’est le meilleur art que j’ai vu sur une PS5 jusqu’à présent! » ou « En tant que parent gamer, je paniquerais probablement d’abord et ensuite je ne voudrais jamais le supprimer … »

Personne n’a plus de PS5 comme ça à la maison, c’est unique et comme Sony n’a pas encore proposé de façade échangeable, «MajorNUKKE» dispose désormais d’une console qui n’est plus blanche, mais plutôt colorée et avec un motif très spécial.

Et si Sony propose des ailes latérales pour le remplacement à l’avenir, le joueur peut toujours en acheter de nouvelles puis faites encadrer l’œuvre de l’enfant.