PS5: l’édition entièrement numérique n’est plus disponible sur Amazon Allemagne, mais pourquoi?

le PS5 est proposé dans une édition alternative en plus de la version standard, qui dispose d’un lecteur de disque physique. La “All Digital Edition” de la PS5 se passe de lecteur Blu-ray. Les clients qui achètent cette version ne peuvent donc pas disques physiques dans l’emballage du jeu achetez-le et insérez-le dans le lecteur. Tous les jeux sont installés ici numériquement ou, par exemple, via PS maintenant diffusé.

La PS5 entièrement numérique n’est plus sur Amazon

Maintenant, il y a eu un incident extrêmement remarquable concernant la PS5 entièrement numérique. La version alternative n’est plus disponible après une mise à jour Boutique Amazon sur Amazon.de offert.

Nous nous souvenons: ce n’est que récemment que la page thématique de la console next-gen a été mise en ligne sur le site allemand de la société de vente par correspondance en ligne. Ceci est une page de présentation complète avec tous Informations sur le nouveau matériel.

La devanture du magasin offrait une vue d’ensemble et une ventilation des deux versions au départ. Les deux versions ont également été annoncées à l’achat. Mais curieusement, ce n’est plus le cas.

On ne sait maintenant pas pourquoi Amazon a retiré la PS5 destinée à la numérisation de la gamme. Il est frappant que ce ne soit le cas qu’en Allemagne. Il peut toujours être consulté aux États-Unis ou, par exemple, en Grande-Bretagne, bien qu’il ne puisse pas être précommandé.

Il est douteux que cette approche d’Amazon Allemagne ait quoi que ce soit à voir avec les valeurs de l’enquête que Sony reçoit de toutes parts. La question de savoir si et comment Sony répondra à la demande accrue pour le disque PS5 et quelle console sera produite pour quel pourcentage pour l’année de démarrage sont également discutées.

