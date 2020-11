PS5: le détaillant en ligne Otto confirme un nouveau contingent pour le lancement!

Jeudi prochain le 19 novembre le nouveau est également publié officiellement dans ce pays PS5 de Sony. Étant donné que le contingent disponible de consoles a jusqu’à présent été assez gérable, de nombreux joueurs qui n’ont pas eu de chance attendent avec impatience la sortie. On espère que d’autres consoles seront disponibles ce jour-là auprès des différents détaillants en ligne.

Otto confirme la 3e vague pour la sortie de la PS5

Et c’est exactement comme ça que ce sera. Au moins, le détaillant en ligne Otto a déjà confirmé sur Twitter qu’il y aura une autre opportunité d’acheter la PlayStation 5 le 19 novembre. L’heure exacte à laquelle les commandes seront de nouveau ouvertes n’a pas encore été donnée.

On ne sait pas non plus à quoi cela ressemble avec d’autres détaillants tels que MediaMarkt, Saturn and Co. Mais il semble tout à fait probable que toutes les grandes boutiques en ligne auront un nouveau contingent de consoles PS5 disponibles.

Jusqu’à présent, il n’y a que des indications qu’Amazon dispose d’une offre limitée de la nouvelle console Sony disponible pour plusieurs pays européens tels que l’Espagne, l’Italie ou la Grande-Bretagne.

La chaîne d’électronique MediMax a également annoncé dans un post sur Facebook qu’il y aurait bientôt une autre possibilité de commander la PS5. Ça dit:

«Nous sommes heureux d’annoncer que le 19 novembre, jour de la sortie de la PlayStation 5, il sera possible de commander une PlayStation 5 supplémentaire en ligne sur www.medimax.de. Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin au moment de sa sortie. «

