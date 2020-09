PS5 – Le brevet indique la compatibilité PSP et PS Vita

Apparemment, Sony prévoit quelque chose de remarquable avec le PS5qu’ils n’ont pas encore révélé. La nouvelle console sera-t-elle livrée avec PSP et le PS Vita être compatible? Un nouveau brevet suggère une telle connexion.

Connecter PSP et PS Vita à PS5?

Sony a approuvé la PSP pendant plus d’une décennie. Dans l’ensemble, c’était impressionnant 82 millions Des consoles portables sont vendues. La PS Vita, cependant, n’est apparue que 16 millions Équipement. Et si Sony n’a jamais été proche du succès des ordinateurs de poche Nintendo, le nombre de ventes de la PSP en particulier reste un chiffre remarquable.

Si vous avez toujours une PSP, elle pourrait bientôt servir à nouveau. Un brevet récemment découvert suggère que Sony envisage une petite relance de la PSP avec la PS5.

Le brevet délivré le 6 février 2020 demandé et sur 20 août 2020 a été publié, contient une entrée passionnante. Il fait référence à la PS5 et aux périphériques compatibles. En plus de la PlayStation VR, de la caméra PlayStation et des périphériques d’entrée tels que la manette sans fil DualShock 4 ou la manette PlayStation Move, il y aura à nouveau la possibilité de connecter une souris et un clavier ou un casque Bluetooth – nous pouvons aussi évidemment utiliser la PSP avec le Connectez PS5.

À ce stade, le brevet pointe vers la PSP et la PlayStation Vita. Les deux consoles portables peuvent être connectées et utilisées avec la PS5 d’une manière ou d’une autre.

© USPAP

Il va de soi que les jeux PS5 peuvent être joués sur la PS Vita dans une sorte de mode portable. Cela a également fonctionné, par exemple, avec la PS4, où l’ordinateur de poche servait essentiellement de moniteur pour le jeu respectif.

Mais si Jeu à distance c’est vraiment le plan, il reste à voir pour l’instant. C’est même plutôt improbable, puisque nous examinons les caractéristiques du DualSense ne pouvait pas utiliser. Peut-être pouvez-vous jouer à des jeux PS4 via la lecture à distance sur la PS Vita via la PS5? Un peu déroutant sur le papier, mais la logique s’ouvre, c’est certainement techniquement faisable.

Dans l’ensemble, nous n’espérons pas trop de cette fonctionnalité pour le moment. Cependant, une confirmation officielle de Sony serait excitante. Quand il s’agit de cela, vous découvrirez PlayCentral.de. Plus à propos Rétrocompatibilité du PS5 vous pouvez le découvrir ici:

