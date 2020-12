PS5: Le brevet implique-t-il un modèle Pro de la PlayStation 5?

le PlayStation 5 n’a même pas été avec nous un mois disponible dans les magasins, il y a déjà des rumeurs d’un potentiel PS5 Pro. Tel que rapporté par Gamereactor entre autres, cela est indiqué par un brevet récemment découvert de l’année dernière.

PlayStation 5 avec double GPU: les consoles pourraient être encore plus similaires aux PC de jeu

Il y en a probablement un Version de la console New Gen le discours qui, contrairement au modèle standard, avec un double GPU Est fourni. Une unité GPU doit être utilisée pour Rendu des graphiques être responsable pendant que le second fait cela service supplémentaire met à disposition pour assurer cela.

Après la PlayStation 4 Pro, peut-on s’attendre à une PS5 Pro dans quelques années? (© Sony)

Une telle architecture système est pour pas rare pour les PC de jeu d’aujourd’hui, mais ce serait pour les consoles de jeux vidéo nouveau territoire technique. Un double GPU est principalement utilisé pour assurer une fréquence d’images plus élevée et une résolution plus élevée pour les jeux. Il apparaît donc assez raisonnable, le système actuel pour mettre à niveau de telle manière et pour donner à la PlayStation 5 une mise à niveau Pro.

Il convient de noter, cependant, que dit Brevet déjà relativement ancien et Sony a peut-être révisé ses plans depuis lors. En conséquence, une PS5 améliorée ne doit pas nécessairement être équipée de deux unités GPU. Cependant, que nous avons un PlayStation 5 Pro Dans les années à venir pourrait s’attendrepour prolonger le cycle de vie de la console apparaît étant donné le Succès de la PS4 Pro pas improbable.

La PlayStation 5 est disponible dans ce pays depuis le 19 novembre 2020 en deux versions, une avec et une sans lecteur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂