PS5: la ruée vers la masse chez un concessionnaire japonais se termine par une opération policière

La PS5 de Sony est presque épuisé dans le monde entier. Ce n’est qu’avec beaucoup de chance que la console tant convoitée peut actuellement être commandée dans les boutiques en ligne. La quantité disponible se compose principalement de marchandises annulées qui sont à nouveau épuisées en quelques secondes. Celui promis par Sony 4. Vague de vente Contrairement aux prévisions de nombreux initiés du secteur, elle n’a pas commencé en janvier dernier et la console n’a pas pu être disponible à la commande auprès de divers détaillants en Allemagne avant février 2021.

Une véritable bataille pour la PlayStation 5 a également éclaté sur Internet, dans la plupart des cas le soi-disant Scalper gagner. Ils achètent les consoles PS5 dans les boutiques en ligne, parfois avant même qu’elles ne soient activées, en grande quantité, pour ensuite les proposer à des prix complètement surévalués sur des plateformes comme eBay.

Chaos PS5 au Japon

Plusieurs vidéos sur Twitter du week-end dernier montrent que les choses en dehors d’Internet ne sont pas forcément moins turbulentes et chaotiques dès que la PS5 est dans le jeu.

L’un des plus grands mégastores japonais du quartier commerçant Akihabara bot 300 nouvelles consoles PS5 à. Vous n’avez pas besoin d’être un diseur de bonne aventure pour être en mesure d’évaluer à l’avance cette idée comme une éruption cutanée. Sans surprise, de grandes foules se sont formées en très peu de temps. Surtout, les employés du magasin ont dû faire face à la foule et endurer des insultes de colère.

Depuis que Chaos dans le mégastore enflé en une seconde, l’opération a finalement été stoppée et la police est intervenue. Compte tenu de la forte demande, les directeurs de magasin auraient dû prévoir une telle situation. À cela s’ajoute cependant la pandémie, plus présente que jamais à Tokyo avec un nombre élevé d’infections.

Quand la PS5 sera-t-elle de nouveau disponible?

La date à laquelle la PS5 peut être commandée à nouveau en Allemagne n’a pas encore été officiellement communiquée par Sony et les principaux détaillants. On suppose cependant que de nouveaux contingents seront activés à la mi-février. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur 45secondes.fr et vous ferons un rapport en cas de nouvelles informations sur le sujet.