PS5: la rétrocompatibilité peut ne pas s’appliquer à PS1, PS2 et PS3

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur la rétrocompatibilité de la PS5. Ce qui est certain, c’est que la console de nouvelle génération jouera aux jeux PS4 – mais qu’en est-il des jeux sur PS1, PS2 et PS3? Ubisoft a récemment affirmé sur un site d’assistance que la PS5 ne pouvait jouer qu’à des jeux PS4. Entre-temps, la déclaration a de nouveau disparu.

Ladite page de support, sur laquelle Ubisoft a fait la réclamation, ne couvre en réalité que le sujet de la rétrocompatibilité au passage. L’éditeur souhaite plutôt montrer les options dont disposent les joueurs pour passer lentement de la PS4 à la PS5. Ubisoft souligne, par exemple, que les joueurs PS4 peuvent jouer en multijoueur avec les joueurs PS5 et qu’un passage immédiat à la console de nouvelle génération n’est pas absolument nécessaire.

L’éditeur a également évoqué la rétrocompatibilité de la PS5. Il disait: “La rétrocompatibilité est disponible pour les titres PS4 pris en charge, la rétrocompatibilité avec les titres PS3, PS2 et PS1 n’est pas possible.” Ubisoft a maintenant supprimé cette déclaration de la page d’assistance.

Ubisoft a-t-il tort?

Reste maintenant la question de savoir pourquoi la déclaration a dû disparaître de la page. Il est presque certain que Sony a ordonné la suppression, mais pour quelle raison? Ubisoft a-t-il prétendu des bêtises et la PS5 est également rétrocompatible avec les anciennes générations? Possible. Mais il se peut aussi que la déclaration de l’éditeur soit correcte et que seul le moment de la divulgation ait été choisi trop tôt ou n’a pas été discuté avec Sony.

Les conjectures autour de la rétrocompatibilité PS5

Sony a habilement évité la question de savoir avec quelles générations PlayStation la PS5 est réellement rétrocompatible. Selon les déclarations actuelles, la console devrait pouvoir jouer à la majorité des plus de 4000 jeux PS4 publiés. Pour la sortie de la PS5, les 100 titres les plus joués devraient être optimisés pour la console. Cependant, Sony n’a pas encore fourni d’informations sur les jeux des générations précédentes.

Microsoft communique ici de manière beaucoup plus transparente. La société a annoncé en mai qu’il y aurait “des milliers de jeux” pour la Xbox Series X au moment de sa sortie – grâce à la rétrocompatibilité. La Xbox Series X prend également en charge les jeux de la première génération Xbox et est donc vraiment complètement compatible vers le bas.

Les jeux pour PS3, PS2 et PS1 pourraient provenir du cloud

Même si la rétrocompatibilité de la PS5 avec les générations précédentes semble plutôt sombre au vu des affirmations d’Ubisoft, il y a encore de l’espoir: les jeux des anciennes générations pourraient être jouables sur la console via le cloud gaming.

Si Sony opte vraiment pour cette méthode, la console ne saurait être qualifiée de totalement rétrocompatible. Mais tant que les classiques peuvent être joués de quelque manière que ce soit, les termes n’ont pas d’importance, n’est-ce pas?