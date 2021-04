PS5: la première mise à jour majeure d’avril vous apporte de nouvelles options de stockage et des fonctionnalités sociales

Sur le blog officiel PlayStation, Sony a publié la première mise à jour majeure du logiciel système pour le PS5 a annoncé que déjà sur demain, mercredi 14 avril est lancé dans le monde entier et contient de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Dans ce qui suit, nous vous donnons un aperçu des nouvelles fonctions pour PS5, PS4 et l’application PlayStation.

PS5: voici le contenu de la mise à jour d’avril

Enregistre les jeux PS5 sur des lecteurs externes USB compatibles: Avec la mise à jour d’avril pour la PS5, vous pouvez jouer à vos jeux PS5 sur lecteurs USB externes compatibles sauver. À partir de là, les titres peuvent également être copiés de manière transparente dans la mémoire interne de la console Sony si vous souhaitez les lire. Dans l’ensemble, ce processus est plus rapide que de télécharger à nouveau les pistes ou de les copier à partir d’un disque.

Cependant, vous ne pouvez pas lire les titres PS5 que vous avez précédemment copiés sur des lecteurs USB externes, car ils ont été développés pour tirer parti du lecteur SSD de la PlayStation 5. Sony souligne également que vous ne pouvez pas télécharger de jeux directement sur une clé USB externe. Lors du transfert vers votre disque externe ou vers le disque dur interne, vous pouvez choisir si le jeu respectif doit être mis à jour automatiquement.

De plus, vous pouvez sélectionner les modes de jeu (comme la campagne ou le multijoueur) à installer pour certains titres.

À l’avenir, la PS5 aura également le Extension de stockage via des disques M.2 Support. Les jeux PS5 peuvent ensuite être installés dessus afin de bénéficier du SSD rapide. Sony travaille actuellement sur cette fonctionnalité.

Nouvelles fonctionnalités sociales pour les consoles PS4 et PS5

Jeu de partage intergénérationnel: Avec la nouvelle mise à jour, Sony permet aux joueurs PS4 et PS5 de travailler ensemble Partager le jeu tout en discutant lors de fêtes. Cela permet aux propriétaires de PS5 de montrer leur écran à leurs amis avec des consoles PS4 ou même de les laisser essayer les jeux PS5 via Share Play – et vice versa.

« Les options incluent le partage de votre écran avec un ami, la remise virtuelle de votre manette à un ami ou la remise virtuelle d’une deuxième manette pour jouer ensemble à des jeux coopératifs. »

De plus, vous pouvez désormais rejoindre encore plus facilement les sessions de jeu de vos amis. Une sélection des sessions de jeu de vos amis sera affichée à la fois sur PS4 et PS5. Grace à Option « Demande d’adhésion » vous pouvez également facilement envoyer une invitation à une partie pour démarrer une partie avec des amis plus rapidement. Vous pouvez utiliser le menu «Paramètres de confidentialité» pour définir qui peut vous contacter via des fêtes, des jeux et des messages.

Les autres changements que la mise à jour d’avril apportera à la PS5 incluent:

Base de jeu améliorée : Vous obtenez un menu de base de jeu révisé pour accéder plus rapidement au contenu et aux fonctions importants. Par exemple, vous pouvez facilement basculer entre les groupes et les amis.

: Vous obtenez un menu de base de jeu révisé pour accéder plus rapidement au contenu et aux fonctions importants. Par exemple, vous pouvez facilement basculer entre les groupes et les amis. Désactiver le chat de jeu ou régler le volume du joueur : Vous pouvez désormais désactiver rapidement le chat dans le jeu, ce qui désactivera votre microphone et la parole des autres joueurs. Vous pouvez également régler facilement le volume du chat vocal de chaque joueur dans le même chat, de sorte que vous n’ayez pas à demander à vos amis de monter ou de baisser leurs microphones à chaque fois.

: Vous pouvez désormais désactiver rapidement le chat dans le jeu, ce qui désactivera votre microphone et la parole des autres joueurs. Vous pouvez également régler facilement le volume du chat vocal de chaque joueur dans le même chat, de sorte que vous n’ayez pas à demander à vos amis de monter ou de baisser leurs microphones à chaque fois. Pré-téléchargements des mises à jour du jeu : Dès que le pré-téléchargement a été activé par les développeurs, les mises à jour du jeu seront pré-téléchargées sur votre console si le paramètre « Mises à jour automatiques » est activé et que votre console est allumée ou en mode veille. Vous pouvez donc jouer à la dernière version d’un jeu immédiatement après la publication de la mise à jour.

: Dès que le pré-téléchargement a été activé par les développeurs, les mises à jour du jeu seront pré-téléchargées sur votre console si le paramètre « Mises à jour automatiques » est activé et que votre console est allumée ou en mode veille. Vous pouvez donc jouer à la dernière version d’un jeu immédiatement après la publication de la mise à jour. Personnalisez la ludothèque : Il est désormais plus facile de trouver du contenu et de personnaliser votre bibliothèque de jeux grâce à la possibilité de parcourir votre bibliothèque ou de masquer des jeux.

: Il est désormais plus facile de trouver du contenu et de personnaliser votre bibliothèque de jeux grâce à la possibilité de parcourir votre bibliothèque ou de masquer des jeux. Zoom d’écran : Vous pouvez désormais régler le zoom de l’écran selon vos souhaits dans le menu « Paramètres ».

: Vous pouvez désormais régler le zoom de l’écran selon vos souhaits dans le menu « Paramètres ». Nouveaux paramètres de trophée et nouvel écran de statistiques: Le niveau du trophée, qui prend automatiquement une capture d’écran ou un clip vidéo, peut maintenant être ajusté. Vous pouvez désormais choisir d’enregistrer et de sauvegarder uniquement les photos / vidéos des moments où vous gagnez des trophées de plus haut calibre tels que l’or ou le platine. Nous introduisons également un nouvel écran de statistiques de trophées pour les joueurs, où vous pouvez voir un résumé de votre niveau et de votre statut de trophée en un coup d’œil.

Nouvelles fonctions pour l’application PlayStation

En fin de compte, vous pouvez vous attendre à de nouvelles fonctions pour l’application PlayStation avec la mise à jour. Ici, vous pouvez, par exemple, voir lesquels de vos amis sont en ligne ou modifier le statut en ligne de votre PS5. Sony promet également d’autres sorties dans les semaines à venir. Plus précisément, nous parlons des fonctions suivantes:

Rejoignez une session multijoueur via l’application

Gérer le stockage de la console PS5

Comparez votre collection de trophées avec des amis

Triez et filtrez les produits affichés sur le PlayStation Store.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application PlayStation depuis Google Play et l’App Store.