PS5: La console aux couleurs de la Playstation originale ! (mod)

Sony a ouvert sa division jeux au début des années 90 avec la première PlayStation, qui se distinguait par un design simpliste gris clair qui contrastait avec le noir habituel des concurrents.

Avec la console, nous avons appris à connaître le logo de la marque, qui affichait une combinaison de quatre couleurs et est resté inchangé jusqu’à la première version de la génération PS3. Dès lors, Sony, tout en conservant la forme du logo, a choisi d’utiliser une seule couleur, une tradition qui n’a été rompue que dans des modèles limités et qu’elle a maintenant maintenue dans la génération PS5.

Got bored. Decided to spruce up my #PS5 with laser cut plastic inlays in a throwback to the OG logo colors. pic.twitter.com/NtNidgRsHr

— Game Reaper 187 ❌®️🅿️ (@GameReaper187) November 27, 2020