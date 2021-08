PS5 Indie Recompile semble extrêmement chaotique dans une nouvelle bande-annonce

Nous aimons plutôt le look de Recompile, un jeu indépendant qui arrivera très bientôt sur PlayStation 5. Dans cette dernière vidéo, cependant, nous examinons de plus près comment le combat se déroulera dans le jeu. Tron-comme un monde numérique, et ça a l’air assez fou.

Dans la bande-annonce, on nous présente quelques ennemis, puis le héros commence à faire du jambon sur tous les méchants en bloc. Il semble que vous aurez accès à des armes traditionnelles, mais vous pouvez également armer votre tableau de bord en l’air, ce qui devrait être un mouvement satisfaisant. Avec plusieurs ennemis sur votre queue et la présentation du jeu éclairée au néon, il semble que les joueurs seront dans un spectacle visuel avec toutes ces particules et ces lumières qui volent autour.

Recompile débarque sur PS5 le 19 août – plus tard cette semaine. Allez-vous y jeter un œil ? Tirez dans la section commentaires ci-dessous.