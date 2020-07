PS5 et Xbox Series X les prix révélés août ?

Un deuxième membre de l’industrie du jeu vidéo parie sur Sony et Microsoft pour révéler l’un des grands secrets

PS5 et Xbox Series X ont eu jusqu’à ces hauteurs de l’été leurs spectacles respectifs, à travers lequel ils ont montré quelques-uns des grands jeux dont nous pourrions profiter sur la prochaine génération de consoles. Cependant, même avec des événements dédiés, un mystère n’a pas encore été résolu avec la possibilité de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre: le prix. Heureusement, tout indique que bientôt nous laisserons des doutes avec lui.

Ensuite, nous vous laissons avec les mots du journaliste bien connu Imran Khan sur le podcast Kinda Funny Games (via Reddit):

PS5 et Xbox Series X: annonce des prix en août?

“Quant à ce que j’ai entendu, les deux doivent parler de matériel au cours du mois prochain, à la fois en termes de prix, de disponibilité et plus. J’ai aussi entendu ça, je ne sais pas si ce mois-ci ou plus tard, mais ils ont tous les deux plus de logiciels à montrer. Donc, qu’ils le fassent maintenant ou juste avant le lancement des consoles ou même après cela, ils ont tous les deux encore des choses qui nous feront réagir comme “ oh, wow, je ne peux pas imaginer qu’ils révèlent cela ici. ”

De cette façon, nous nous souviendrons que c’était à l’époque Jeff Grubb, le journaliste VentureBeat, celui dans un premier temps, il a avancé la ferme possibilité que La PS5 et la Xbox Series X annoncent leurs prix en août – parce que c’était le seul moyen de ne pas «entrer en collision» avec le calendrier de divulgation de Nvidia. Vu cela, nous clarifierons que ni Sony ni Microsoft Ils ont encore confirmé une annonce concernant le prix, mais il semble qu’il soit de plus en plus probable que cela soit le cas pour août.

En fin de compte, nous vous laisserons un rappel sur les spécifications des deux consoles. Bien que de la Xbox, ils préconisent d’avoir atteint un point où mettre les histoires avant la technologie, il est toujours conseillé d’avoir le plus d’informations possible avant d’acquérir une nouvelle plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂