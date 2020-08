PS5 et Xbox Series X: les informations sur les prix et les versions sont disponibles en août, selon Leak

Pendant ce temps, juillet est derrière nous et les fans attendent le dévoilement du PlayStation 5 et Xbox Series X toujours sur le prix officiel aussi bien que ça Date de sortie. Jusqu’à présent, cependant, Sony et Microsoft sont restés silencieux et n’ont pas partagé d’informations supplémentaires sur les prochaines consoles de nouvelle génération avec le public. Mais cela pourrait changer dans la semaine à venir.

PS5 et Xbox Series X: nouveaux événements probablement en août

Par exemple, l’ancien éditeur de Game Informer et modérateur actuel de Kinda Funny Gamescast veut Imran Khan, ont entendu dire que Sony et Microsoft annonçaient les détails clés pour de nombreux joueurs ce mois-ci.

Apparemment, un sera disponible cette semaine État des lieux aura lieu sur PS5 alors que le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déjà grillé Microsoft pour août a prévu un autre événement. Selon Khan, les deux entreprises souhaitent participer aux événements sur le prix et d’autres détails matériels parler.

Mais quand les deux consoles pourraient-elles apparaître? Nous prévoyons que Microsoft et Sony proposeront leurs consoles à la vente en novembre. Si les rumeurs sont correctes, les précommandes devraient commencer ce mois-ci, c’est-à-dire en août 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂