PS5 et Xbox Series X: la pénurie de puces durera des années, selon le patron d’Intel

Ce n’est plus un secret pour personne que les goulots d’étranglement de livraison PlayStation 5, Xbox Series X ou de nouvelles cartes graphiques comme la Geforce RTX 3080 de Nvidia, y compris le Rareté des semi-conducteurs pour les puces intégrées. Jusqu’à présent, cependant, beaucoup ont espéré que les productions pour la PS5 et la Xbox Series X reprendraient lentement de la vitesse et que davantage de puces importantes pourraient être fabriquées. Il croit en une amélioration Pat Gelsinger, PDG d’Intel mais pas encore et fait des prévisions sombres pour tous les fans en attente.

La PS5 et la Xbox Series X pourraient encore souffrir de goulots d’étranglement de livraison pendant des années

Dans le cadre d’une conversation numérique pour le salon taïwanais Computex (via T-Online), Gelsinger pas d’espoir fait que plus de semi-conducteurs seront bientôt disponibles. Selon lui, il sera même des années continuer jusqu’à ce que l’arriéré de commandes et de production soit de nouveau comblé.

Il nomme le déclencheur le plus sérieux des goulots d’étranglement de livraison des puces pandémie corona en cours. L’état d’urgence a fait en sorte que la demande d’électronique grand public, y compris les consoles et les PC, a fortement augmenté pour de nombreuses personnes au bureau à domicile. D’autres domaines, comme l’industrie automobile, qui continue de souffrir du manque de puces, sont également touchés. En plus de cela, il y a des problèmes logistiques causés par la pandémie qui rendent la production plus difficile.

Il existe encore des goulots d’étranglement d’approvisionnement en semi-conducteurs pour puces, qui sont également nécessaires pour les consoles telles que la PS5. © Sony

Gelsinger en nomme également un dans son adresse première approchequ’Intel veut maintenant poursuivre. Alors devrait autres installations de production de la société de puces dans le USA et Europe être érigé. Cela augmentera la production qui est actuellement presque en hausse deux tiers en Asie prend place, renforcée sur le marché mondial. Intel aimerait également se lancer dans la production de puces pour l’industrie automobile elle-même. Cela pourrait être un bon signe pour le marché de l’électronique grand public, car de plus en plus de puces sont fabriquées dans l’ensemble.

Cependant, cette solution sera encore prévue pour quelques mois, voire des années. C’est pourquoi nous devrons tenir compte des goulots d’étranglement de livraison pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et les cartes graphiques encore et encore au cours des prochains mois. La nouvelle Nintendo Switch Pro, qui pourrait encore être affectée, pourrait également l’être est enfin révélé cette semaine.