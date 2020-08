PS5 et Xbox Series X: c’est pourquoi les éditions cross-gen sont ennuyeuses

“Call of Duty: Black Ops Cold War” est disponible en tant qu’édition inter-génération coûteuse pour PS4 et PS5. Si vous n’achetez que l’édition Standard, vous devez vous passer des améliorations graphiques pour la PS5. Remedy fait une chose similaire avec “Control: Ultimate Edition”. C’est ainsi que les éditeurs gâchent l’envie des joueurs pour la prochaine génération de consoles!

Vous achetez un nouveau PC de jeu avec une carte graphique puissante. Vous pensez pouvoir enfin jouer à vos jeux en douceur et avec de meilleurs graphismes. Mais j’ai mal pensé. Comme s’ils venaient de nulle part, les développeurs vous demandent de vérifier à nouveau les “versions cross-gen” des jeux de votre bibliothèque. Seuls ceux-ci utilisent la puissance de votre nouvel ordinateur. Si vous ne payez pas deux fois, vous ne pouvez jouer à vos jeux que dans la qualité de votre ancien PC.

Les consoleros ont eu de la malchance

Les joueurs sur PC éclateraient probablement de rire ou rougiraient de colère. Pour les joueurs sur console, cependant, c’est une réalité, ils n’ont pas d’autre choix. Encaisser deux fois est la stratégie de certains éditeurs de jeux pour les jeux qu’ils proposent pour la génération actuelle et la nouvelle génération de consoles. La rétrocompatibilité avec la génération précédente dans la publicité pour la PS5 et en particulier pour la Xbox Series X joue un rôle important.

Peu à peu, certaines attentes de la Next Gen sont explosées (ici une capture d’écran de “Control”)

Le terme «compatible vers le bas» est également approprié, techniquement parlant: les versions normales PS4 et Xbox One de «Control» et «Call of Duty: Black Ops Cold War» fonctionnent également sur les nouveaux systèmes. Seulement sans adapter les graphismes et les performances, seuls les temps de chargement plus rapides dus aux SSD sont un avantage. Si vous en voulez plus, vous devez payer à nouveau. C’est ainsi que Remedy soutient dans l’entrée de blog “Control Ultimate Edition – An Explanation”.

D’une manière ou d’une autre, le jeu se déroule, que voulez-vous?

L’article dit: “Si vous avez le jeu de base ‘Control’, les extensions ou le Season Pass pour PlayStation 4 ou Xbox One dans votre collection, vous pourrez toujours jouer à 100% de votre jeu et, grâce à la rétrocompatibilité, une expérience étendue prendre plaisir.” Cependant: “Les versions ‘Control’ pour PlayStation 5 et Xbox Series X contiennent le même contenu que le jeu de la génération actuelle, mais elles tirent pleinement parti de la puissance et des fonctionnalités des nouvelles consoles.”





Apparemment, des “obstacles” techniques devraient rendre difficile l’adaptation des versions actuelles à la prochaine génération. La solution est évidente: Remedy pourrait proposer «Ultimate Edition» en téléchargement sans frais supplémentaires à quiconque a acquis ou est en train d’acquérir le jeu et les extensions pour la génération actuelle de consoles. Je trouve les performances de “Control” sur PS4 Pro plutôt médiocres, sur PS4 et Xbox One, c’est encore bien pire, selon la Digital Foundry – la version optimisée de nouvelle génération aurait été appropriée juste pour compenser cela.

Activision propose explicitement “Call of Duty: Black Ops Cold War” sous forme de bundle inter-génération pour PS4 / PS5 et Xbox One / Series X. Alors que l’édition Standard fonctionne sur les consoles de nouvelle génération via une compatibilité descendante, c’est-à-dire sans améliorations graphiques, les développeurs ont foré la version cross-gen. Sinon, les versions sont identiques. Sauf pour le prix: la version cross-gen coûte cinq euros de plus. Là où 70 euros pour l’édition standard, c’est déjà beaucoup d’argent.

Un supplément général entre générations serait au moins une approche transparente pour les consoles de nouvelle génération. En fait, cependant, ce sont des décisions arbitraires prises par des éditeurs individuels. Pour certains jeux, il y aura des mises à jour gratuites de nouvelle génération, par exemple pour “Cyberpunk 2077” et “Assassin’s Creed: Valhalla”.

“Accédez toujours à la meilleure version”

Les différentes approches des mises à jour de nouvelle génération semblent particulièrement déroutantes dans le contexte du programme Smart Delivery de Microsoft. Après tout, l’idée derrière Smart Delivery est que vous ne pouvez acheter un jeu qu’une seule fois pour un système, puis y jouer sur tous les systèmes, tels que Xbox One, Xbox Series X et PC. «Avec Smart Delivery, vous avez toujours accès à la meilleure version de vos jeux», promet Microsoft sur Xbox Wire.





Techniquement, Microsoft dit la vérité. Certains jeux comme “Control” et le nouveau “CoD” ne font tout simplement pas partie du programme Smart Delivery, et d’autres règles s’appliquent à ces jeux, que les éditeurs peuvent proposer à volonté. C’est l’un de ces cas de “Si vous ne lisez pas les petits caractères, c’est de votre faute.” La livraison intelligente est largement annoncée comme une excellente fonctionnalité de nouvelle génération – mais personne n’est obligé de participer.

Vous perdez votre désir de la prochaine génération

Il n’est pas étonnant que les versions cross-gen suscitent un enthousiasme modéré parmi de nombreux joueurs. «Je n’aime pas ce train», écrit Alexander Battaglia de Digital Foundry Twitter, et de nombreux commentateurs sont d’accord. Tim Spencer, concepteur principal chez TT Games (qui développe les jeux “Lego”), a une chose en commun Tweet cependant, faites remarquer que les coûts peuvent être de l’ordre de six chiffres si les jeux pour PS5 et Xbox Series X sont adaptés.

Je vois avant tout trois problèmes: