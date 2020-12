PS5 et exclusivités intergénérationnelles

Bonne stratégie ou occasion manquée?

Quelques jours se sont écoulés depuis l’arrivée de la nouvelle génération sur le marché. Avec un catalogue de versions quelque peu remis en question à la fois par la communauté dédiée (en particulier les gars de Redmond), Sony a anticipé la concurrence et a déménagé de partie, lançant une bande-annonce dans laquelle ils voulaient mettre en avant les jeux déjà disponibles sur leur nouvelle console – certainement supérieurs à ceux Truc Oui Killzone Shadow Fall avec laquelle nous avons lancé la génération précédente -, ainsi que de nouveaux détails sur ses prochaines exclusivités, principalement intergénérationnelles.

Ainsi, la vidéo nous permet d’observer combien de grands titres sont déjà disponibles, comme c’est le cas de Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, Call of Duty Black Ops Cold War ou NBA 2K21, mais il éclaire également le type d’exclusivité d’autres projets partiellement financés par l’entreprise. De cette manière, Gran Turismo 7 revendiqué comme une exclusivité PlayStation 5, qui ferme la porte à tous les amateurs de vitesse qui ne sont en possession que d’une PlayStation 4 afin d’offrir une expérience coureur qui comprime le potentiel technique et haptique de la machine. Parallèlement à cela, nous trouvons des titres tels que Ratchet & Clank Rift Apart ou Destruction All Stars Battle, tous deux disponibles uniquement sur PlayStation 5. Horizon Forbidden West, pour sa part, viendra également à la quatrième génération de Sony, Bien qu’il ne présente pas encore une date de sortie estimée.

Enfin, il convient de noter la présence de certains titres qui arriveront plus tôt sur PlayStation 5 et PC que sur d’autres consoles (Xbox Series X | S, vraisemblablement), c’est le cas de Godfall, un jeu déjà disponible sur les deux plateformes mais qui ne sortira sur la plateforme Microsoft que le 12 mai 2021; de Deathloop, titre qui sortira le 21 mai 2021 sur PS5 et un an plus tard sur Xbox; et de Projet Athia, le nouveau Square Enix dont la première est encore inconnue, mais oui, le temps qu’il faudra pour atteindre le reste des consoles après son lancement: ni plus ni moins de deux ans.

Quelle est la durée de vie de la PlayStation 4? Et ce qui me semble le plus important, combien voulons-nous qu’il reste?

Avec l’arrivée des nouvelles générations, il est logique et attendu que la machine qui précède la nouvelle soit reléguée au second plan. Avec la sortie de nouvelles exclusivités pour PS5, PS4, la deuxième console la plus vendue de Sony, sera progressivement basée sur des titres multiplateformes; FIFA, NBA, et même un autre Appel du devoir. Je suppose qu’aujourd’hui très peu seront intéressés à vivre une telle réalité; La PS4 a encore de la vie, et c’est génial. Mais nous devons être conscients que tant que PS4 est toujours en vie – et partage de catalogue avec PS5 – nous ne pourrons pas expérimenter le vrai potentiel de la nouvelle génération.

De mon point de vue, je pense que le système de la génération précédente de Sony a encore beaucoup à offrir à ses propriétaires, et dans une certaine mesure, je trouve ridicule que vous travailliez comme Les âmes du démon, parfaitement capables de fonctionner sur un système de génération précédente (bien qu’à une résolution inférieure, et sans les fonctionnalités DualSense), ils n’ont pas atteint PS4, encore plus lorsque d’autres livraisons comme Marvel’s Spider-Man Miles Morales ou Sackboy: une grande aventure Oui ils ont. Je pense que c’est une limitation à leurs ventes, et surtout un acte moche envers leur énorme communauté (qui n’a d’ailleurs pas baissé les prix de la PS4, d’ailleurs). Et je comprends leurs motivations, car ces types de stratégies cherchent à encourager le saut générationnel des joueurs les plus dévoués. Cependant, est-il trop tôt pour commencer à segmenter la communauté? Ne serait-il pas plus efficace (et juste pour les joueurs de la génération précédente) de forcer le saut brusquement mais d’ici un ou deux ans, et de maintenir l’exclusivité intergénérationnelle jusque-là? Quand les exclusivités PS5 devraient-elles arriver?

