PS5: DualSense également dans d’autres couleurs? Sony donne une réponse claire

Sonys sortira les 12 et 19 novembre 2020 PS5. Jusqu’à présent, la société japonaise n’a présenté que la nouvelle console avec des panneaux latéraux blancs en combinaison avec un contrôleur DualSense blanc. Mais peu de temps après la présentation, de nombreux fans réclamaient des couleurs différentes pour la PlayStation 5 et la manette.

Le DualSense sera également disponible dans d’autres couleurs

Heureusement, nous savons que les deux panneaux latéraux de la PS5 peuvent être retirés facilement. Il est très probable que Sony proposera également des plaques dans d’autres couleurs et avec éventuellement des illustrations élaborées à l’avenir. Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été faite.

En retour, Sony a répondu à une autre question dans une FAQ très complète sur le blog PlayStation dont les fans devraient être très heureux. En conséquence, le DualSense sera non seulement proposé en blanc avec des accents noirs, mais apparaîtra également dans d’autres couleurs.

«D’autres couleurs seront disponibles à l’avenir. Nous n’avons aucune annonce pour le moment.«

La réponse de Sony n’est pas vraiment surprenante. Enfin, il y avait aussi le contrôleur DualShock 4 du PS4 dans de nombreuses couleurs différentes afin que chaque joueur puisse choisir son favori personnel.

De plus, il ne faut pas oublier que Sony réalise une partie de ses ventes avec des accessoires pour consoles comme le DualSense. Après tout, ce n’est un secret pour personne que les consoles sont généralement proposées à très bon marché et que les fabricants ne font que peu ou pas de bénéfices avec elles. Uniquement par la vente de jeux, d’accessoires et de services payants (PS plus, Xbox Game Pass) l’ensemble du modèle commercial devient finalement rentable.

