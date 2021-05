PS5-DualSense: ces jeux reposent sur les nouvelles fonctionnalités

Ravensburger - Mes jeux de petite section - Jeu Educatif - 1ère année de maternelle - A partir de 3 ans- 24522 - 1 joueur ou plus

Plus de 20 activités différentes pour découvrir la première année de maternelle en s'amusant ! Toutes les thématiques y sont abordées : l'apprentissage des lettres, des chiffres, des couleurs, mais aussi les animaux, les formes, le corps humain et d'autres surprises à découvrir ! Les enfants découvrent un matériel riche, coloré, et intuitif facile à installer et à ranger : des planches à onglets numérotés et des illustrations joyeuses pour acquérir les fondamentaux. Ce jeu favorise la motricité fine, le développement du langage et la capacité de raisonnement. Pour des parties de 3 à 15 minutes, seul ou à plusieurs, le coffret se prête à toutes les occasions de jeu. Idéal pour varier du puzzle ou des jeux de société