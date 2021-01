PS5 dans un look rétro noir: la console personnalisée peut être précommandée bientôt

Le battage médiatique gigantesque sur PS5 Cela signifie que, comme auparavant, tout le monde n’a pas pu dépoussiérer une copie de la dernière console Sony. Également Début de la prochaine vague de ventes n’est pas encore connue exactement. en janvier, cependant, le moment est venu et un nouveau lot de consoles PlayStation 5 sortira.

Mais si vous n’êtes de toute façon pas satisfait de la version standard et que vous souhaitez acheter une console personnalisée tout de suite, vous devez pré-commander la PlayStation 5 dans le design rétro de la PS2.

PS5 au look PS2: les précommandes vont bientôt commencer

Pour ceux qui voulaient que la PlayStation 5 ait de toute façon un look noir, la console modifiée de SUP3R5 est probablement le meilleur choix. Cependant, vous devez creuser un peu plus dans votre poche pour cette PS5 personnalisée et prendre un certain risque.

Combien coûte la PS5 rétro? le version numérique la console personnalisée 649 € coût tandis que le Version du disque un fier prix de 749 € possède. le contrôleur DualSense noir est contre pour 99 € disponible. Le tout exclusivement dans la boutique SUP3R5.

Dans l’ensemble, la production de la console visuellement modifiée est en cours 304 pièces limitéescelui du contrôleur DualSense d’autre part 500 pièces.

Les précommandes pour la PS5 rétro noire commenceront le 8 janvier 2021. Donc, si vous voulez vous procurer l’un des exemplaires fabriqués aux États-Unis, vous devriez être rapide ce jour-là. L’expédition sera également effectuée en Allemagne, mais cela prendra encore du temps. SUP3R5 donne le Fin du printemps 2021 comme période d’expédition.

annotation: En outre, nous tenons à souligner que nous n’avons nous-mêmes aucune expérience avec le concessionnaire et que nous ne pouvons fournir aucune information sur la fiabilité et la fiabilité. De plus, SUP3R5 n’agit pas officiellement par Sony, de sorte qu’une interdiction, y compris une annulation, pourrait avoir lieu à bref délai, comme déjà chez d’autres revendeurs de plaques frontales.

Comment SUP3R5 fait-il la PlayStation 5 d’inspiration rétro?

Le nombre limité de pièces et le prix beaucoup plus élevé de la console sont dus, entre autres, au fait que chaque unité individuelle est modifiée individuellement dans un long processus avec des gants avec des précautions de sécurité appropriées.

La garantie de la console Sony reste: Étant donné que sur la PlayStation 5, seul le boîtier est retiré et converti en conséquence, le Garantie constructeur puis reçu en conséquence. Cependant, le DualSense doit être complètement démonté, ce qui signifie la garantie du contrôleur personnalisé sort.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

