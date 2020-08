PS5: contrôleur DualSense vu dans la vidéo – design et sensation

Peu de temps avant la sortie de la PS5: la nouvelle édition de la console de jeu de Sony devrait enfin paraître fin 2020. Il existe déjà un aperçu des nouveaux contrôleurs DualSense, ce qui peut raccourcir votre temps d’attente. Vous pouvez trouver la vidéo correspondante plus loin dans cet article.

Le court clip vient de Geoff Keighley, qui a apparemment déjà essayé le contrôleur DualSense sur la PlayStation 5. On y voit la manette de jeu de la PS5 posée sur une table – et une main qui la tend. Nous ne voyons pas encore le contrôleur en action, mais la vidéo donne déjà un avant-goût. Il y aura également une vidéo plus longue sur l’expérience avec le contrôleur, qui paraîtra le 17 juillet 2020 à 18 h.

Rétroaction haptique et déclencheurs adaptatifs

Jusqu’à présent, les contrôleurs PS5 n’étaient visibles que sur les images de rendu, la plupart du temps éclipsées par la console elle-même. L’excitation est d’autant plus grande: que ressentira le retour haptique? Comment sont les soi-disant «déclencheurs adaptatifs»? Et à quoi ressembleront les effets d’éclairage des boutons?

Geoff Kneighley nous montrera probablement tout cela le soir du 17 juillet et donnera son avis. Jusqu’à présent, on ne sait pas à quel jeu il jouera pour la démonstration du contrôleur PS5. Parce que les fans devraient également y prêter attention. Des informations sur les premiers jeux pour la PlayStation 5 sont déjà disponibles.

Quand pouvez-vous pré-commander?

Avez-vous déjà envie de la nouvelle console de jeu de Sony? Heureusement, il y a déjà beaucoup d’informations sur la PS5: vous devriez pouvoir acheter la console d’ici fin novembre 2020. Apparemment, Sony a augmenté sa production, de sorte que de nombreuses parties intéressées recevront le gadget avant Noël.

Le prix de la PlayStation 5 devrait se situer entre 400 et 500 euros selon les modèles. Cependant, on ne sait toujours pas quand la phase de précommande commencera enfin. Une rumeur à la mi-juillet 2020 s’est avérée être une erreur peu de temps après.