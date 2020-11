PS5 – Contrôleur DualSense affecté par un problème de dérive du manche

La communauté Nintendo se plaint d’un problème avec les Joy-Cons depuis des années Nintendo Switch. Il semble que la communauté PlayStation dépasse maintenant le PlayStation 5 un destin similaire avec ça DualSense, celui technologie similaire à celle des Joy-Cons utilisé.

Fondamentalement, il y avait le soi-disant Problème de dérive du bâton déjà avec la PS4 ou la Xbox One, mais avec les Joy-Cons c’était de plus en plus important.

Quel est le problème de la dérive du manche?

Expliquez brièvement ce qu’est réellement la dérive du bâton: en anglais, on parle de « Stick drift »lorsque le joystick que nous utilisons normalement pour avancer reste intact et bouge toujours. Cela signifie donc que le jeu ne devrait fondamentalement entendre aucune entrée, mais comme la technologie à l’intérieur des joysticks est défectueuse, le jeu pense qu’il y a une entrée. Le contrôleur dérive de lui-même, pour ainsi dire. Les personnages se déplacent ou tournent généralement très facilement.

Cette erreur se produit plus souvent avec les contrôleurs qui durent depuis des années.

Mais pas seulement à contrôleurs plus anciens ça arrive. Si un contrôleur est endommagé, ce phénomène technique peut se produire beaucoup plus tôt.

C’est ce qui s’est passé récemment avec le contrôleur Redditor Verity21 DualSense. Le contrôleur a à peine un mois et l’utilisateur est déjà en proie au problème de la dérive du stick:

Ce n’est pas non plus un incident isolé. DopeOxide16 est également affecté par le problème et montre dans une vidéo comment son Dualsense «dérive»:

Ce qui est remarquable à ce sujet, ce n’est pas seulement que cela s’est produit pour un acheteur au bout d’un mois environ. Bien plus important à propos du message est la connaissance que cela peut même se produire avec le DualSense. Beaucoup espéraient une solution finale au problème que le problème de la dérive du bâton serait éliminé avec la prochaine génération. Mais cela ne semble évidemment pas être le cas.

Mais c’est relativement compréhensible, car la technologie des bâtons n’a guère changé en détail, comme celle Vue à l’intérieur du contrôleur DualSense montre.

Donc, si à un moment donné votre personnage court accidentellement dans une direction sans que vous ne l’influeniez, assurez-vous que vous n’avez pas de super pouvoirs et que vous ne contrôlez pas le personnage avec vos pensées. Le contrôleur n’a qu’un seul dommage.

