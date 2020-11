PS5: comment activer et régler l’audio 3D, les capteurs haptiques et les déclencheurs adaptatifs?

Découvrez comment vous pouvez facilement régler ou désactiver certaines des nouvelles fonctionnalités PS5

PS5 est à quelques jours de là et dans une semaine, les joueurs du monde entier pourront mettre la main sur cette nouvelle console de jeu. Sony. La nouvelle génération de Play Station Il est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que l’audio 3D, des capteurs haptiques ou des déclencheurs adaptatifs. Mais tous peuvent être désactivés et ajustés, pour les adapter à nos préférences. Voici un petit guide sur la façon de le faire.

Allumer, éteindre et régler l’audio 3D

L’audio 3D est l’une des principales nouveautés de PS5 et nous permet de profiter effets sonores surround avec une plus grande fidélité. Il est conçu pour ceux qui jouent avec un casque et dispose de différents modes en fonction de nos écouteurs et de notre niveau d’audition. Ci-dessous, vous pouvez voir comment l’activer, le désactiver et l’ajuster.

Paramètres d’accès paramètres dans le menu d’accueil de la PS5 (l’icône d’engrenage qui apparaît en haut à droite de l’écran) Entrez le son Accéder à la sortie audio Dans les options de casque, vous trouverez Audio 3D Ici vous pouvez l’activer, le désactiver et sélectionner le profil qui correspond le mieux à vos goûts

Ajuster les capteurs haptiques et les déclencheurs adaptatifs

Les nouvelles capacités de DualSense sont l’une des nouveautés qui ont reçu le plus d’éloges de la part des critiques. Cependant, il est possible que tous les joueurs ne puissent ou ne veuillent pas en profiter, vous pouvez donc voir ci-dessous comment désactiver ou réduire l’impact de ces nouvelles fonctionnalités.

Paramètres d’accès paramètres dans le menu d’accueil de la PS5 (l’icône d’engrenage qui apparaît en haut à droite de l’écran) Aller aux accessoires Contrôles d’accès Ici, vous pouvez réduire ou même éliminer complètement l’intensité des effets de vibration et des déclencheurs

