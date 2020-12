PS5 Bugs: Plantages de la PlayStation 5, comment résoudre tous les problèmes connus ?

Le lancement de la PlayStation 5 a ses problèmes de démarrage, et voici comment résoudre tous les problèmes de PS5 que nous connaissons jusqu’à présent

La PS5 et la Xbox Series X sont enfin là, mais les deux consoles rencontrent des problèmes de lancement. Si votre PS5 se comporte mal, nous avons trouvé les correctifs pour tous les problèmes connus de la PS5 jusqu’à présent.

Nous avons entendu des rapports de bogues, de plantages et d’autres dysfonctionnements qui ont mystifié les utilisateurs, et bien que certains des problèmes de la série Xbox X puissent être résolus en ne jetant pas de la fumée de vape dans votre console, la liste des problèmes de la PS5 n’est pas si simple à aborder.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne peuvent pas être résolus ! Sony a déjà publié la première mise à jour de stabilité, ce qui devrait aider à aplanir les difficultés, et pour tout le reste, nous avons trouvé les solutions ci-dessous sur tout l’Internet.

BUG DE LA FILE D’ATTENTE DES TÉLÉCHARGEMENTS (Les jeux et les applications sont bloqués dans la file de téléchargement)

Ce bogue de la file d’attente des téléchargements sur PS5 empêche certains utilisateurs de modifier les téléchargements ou même de lancer des jeux. Comme l’a initialement découvert l’IGN, il arrive que des jeux présentant des erreurs de téléchargement disparaissent de la file d’attente de téléchargement alors que le PlayStation Store insiste pour que l’utilisateur ne possède pas le titre qu’il tente d’installer, ce qui empêche l’accès au jeu.

Comment y remédier :

Mauvaise nouvelle : le seul correctif connu est une réinitialisation complète, qui efface les données de votre système. C’est certainement un inconvénient, mais le support de sauvegarde dans le nuage évite heureusement de s’inquiéter de la perte de progrès.

En ce qui concerne la cause du bogue, c’est encore une inconnue. Un utilisateur de Reddit affirme avoir rencontré l’erreur lors de l’installation d’un jeu avec un espace de stockage insuffisant. Cependant, l’IGN a signalé toute une série de déclencheurs potentiels provenant de Godfall, Demon’s Souls et même de l’application Disney+ qui a causé le bogue sans SSD complet.

PLANTAGES EN MODE DE REPOS

Les utilisateurs de PS4 seront bien conscients de la fonctionnalité du mode de repos qui permet de reprendre rapidement les logiciels suspendus tout en consommant beaucoup moins d’énergie. L’équivalent PS5 semble cependant provoquer des plantages frustrants et des reconstructions de bases de données. Sur ResetEra, les utilisateurs affirment que les jeux Spider-Man Remastered et PS4 s’exécutant sur un disque dur externe sont souvent responsables de plantages, s’ils sont laissés en mode de repos.

Entre-temps, les membres de la presse spécialisée dans les jeux se sont mis à signaler sur Twitter que des plantages peuvent également se produire dans Godfall et Demon’s Souls, tandis que le problème de reconstruction de la base de données, dans de très rares cas, a définitivement bloqué les systèmes.

Comment le résoudre :

La meilleure solution consiste soit à quitter le logiciel avant de passer en mode de repos, soit à désactiver complètement la fonction. Le directeur de la communauté Insomniaque, James Stevenson, a également déclaré qu’un correctif serait bientôt disponible dans le cas de Spider-Man.

PS5 JOUANT AUX VERSIONS PS4 DES JEUX CROSS-GEN

Quand vous prenez votre nouvelle PS5, vous voulez idéalement jouer aux meilleurs jeux de PS5, n’est-ce pas ? Vous ne voulez pas découvrir que vous jouez à d’anciennes versions de jeux PS4, mais les utilisateurs de Reddit ont remarqué que c’est exactement ce qui se passe dans certains cas.

Des titres intergénérationnels comme Call of Duty : Black Ops Cold War, avec différentes versions PS4 et PS5, sont tous deux installés sur la console. La PS5 sera alors remplacée par défaut par l’ancien jeu PS4 en appuyant sur le bouton « Play », plutôt que par la version PS5.

Comment le corriger :

Comme l’a précisé Activision Support, ce problème peut être rapidement résolu en cliquant sur les trois points situés à côté de Play et en sélectionnant le fichier PS5. Cela peut également être combiné avec le bogue de la file d’attente des téléchargements si l’on tente d’installer la bonne version, auquel cas une réinitialisation de l’usine reste la seule correction connue.

COIL WHINE (bruit électrique)

Des cas de PS5 produisant un bruit excessif pendant les jeux sont signalés sur Internet, avec de nombreux témoignages remplissant les fils de discussion, tant sur ResetEra que sur Reddit, attribuant le problème aux gémissements des bobines.

Si votre console émet un son étrange, ne paniquez pas ! Ce que l’on croyait être un bruit de bobine a en fait été découvert comme une étiquette collante à l’intérieur du boîtier du ventilateur qui s’était détaché. Donc avant d’emballer votre PS5 pour la rendre, nous vous recommandons d’essayer d’abord cette solution.

Le gémissement des bobines est normalement causé par des vibrations lorsque l’électricité passe à travers des composants électriques, mais il est généralement inaudible. Cependant, lorsqu’il devient audible, il n’y a pas de solution facile.

Mais Frank Keienburg, responsable du jeu chez Supercell, affirme que le problème n’est peut-être pas du tout lié aux bruits de bobine et qu’il existe une solution facile !

Après avoir partiellement démonté sa PS5, Keienburg a découvert qu’une étiquette collante s’était détachée et, après son retrait, le problème a été résolu. Ceux qui souhaitent tenter de résoudre ce problème par eux-mêmes devraient consulter la vidéo officielle de démontage de la PS5 de Sony, ainsi que le tweet de Keienburg.

DÉSINSTALLATION DES JEUX SUR DISQUE

Après avoir installé des jeux à partir de disques, les utilisateurs signalent qu’ils semblent se désinstaller eux-mêmes. Si le disque est éjecté immédiatement après avoir été installé, il est probable que cela se produise.

Bien que nous nous attendions à ce que ce problème soit traité dans un prochain patch, un utilisateur de Reddit a trouvé une solution qui consiste à déconnecter la console d’Internet, à insérer le disque pour l’installation, à démarrer le jeu en mode hors ligne et à créer un fichier de sauvegarde.

Lorsque vous le reconnectez à l’internet, vos problèmes devraient être résolus.

En fin de compte, les deux consoles ont leur part de problèmes de lancement, mais il faut espérer que Microsoft et Sony déploieront rapidement des correctifs pour remédier à la stabilité du matériel.

La PS5 sera lancée demain dans les autres régions, mais si vous n’arrivez pas à en attraper une, pas de panique ! Jim Ryan, de Sony, affirme que d’autres PS5 seront en route avant et après Noël ; les choses ne se présentent pas si bien pour la nouvelle Xbox, Phil Spencer avertissant des pénuries qui pourraient durer jusqu’en 2021.

Nous nous attendons à ce que certains détaillants gardent des stocks pour leurs offres du Vendredi noir – mais ne vous attendez pas à ce qu’il y ait des réductions sur le matériel pour l’instant. Le fait de ne pas avoir de stock du tout est le principal attrait des magasins en ce moment, alors n’oubliez pas de visiter des magasins comme Amazon, Walmart, Best Buy dans les semaines à venir.

Impossible de se connecter au réseau PlayStation

D’une manière ou d’une autre, les utilisateurs ne semblent pas non plus pouvoir se connecter correctement au PSN, sans parler du téléchargement de jeux et d’applications.

Solution(s) :

Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle à ce problème, vous pouvez essayer de le contourner

Vérifier l’état du service réseau du PSN sur le site officiel, ou

Vérifiez le routeur de votre domicile pour voir s’il fonctionne correctement (ou vérifiez auprès de votre fournisseur d’accès internet s’il y a des problèmes).

Impossible de transférer les données de la PS4 à la PS5 via USB/LAN pendant ou après la configuration initiale

La phase de configuration initiale de la PS5 va inévitablement inciter les utilisateurs à transférer les données de leur console PS4, soit par WiFi, soit par USB via un disque dur externe/SSD, soit par un câble LAN (cette partie peut être sautée si vous n’en avez pas, ou si vous ne le souhaitez tout simplement pas) sur les ports situés à l’arrière de la console.

Il s’avère que des utilisateurs ont signalé des problèmes liés à ces deux dernières options, où le transfert de données a été anormalement long, ou a entraîné le plantage de la PS5, ou dans le pire des cas, le briquetage complet.

Solution(s) :

La meilleure façon de transférer des données de votre PS4 à la PS5 est actuellement de le faire via le WiFi.

Si vous avez absolument besoin d’un port USB pour la PS5, vous pouvez toujours essayer le port avant, qui ne semble pas poser de problème pour l’instant. Cependant, faites-le à vos propres risques, car Sony n’a pas encore de support de stockage externe officiel pour la PS5. Actuellement, il a été signalé que des consoles PS5 tombent en panne avec un disque de stockage externe connecté (voir erreur n°5).

Une autre solution rapide plausible consiste à effectuer une réinitialisation d’usine, mais cela signifie que vous devrez retransférer toutes les données de la PS4 car la réinitialisation d’usine efface toutes les données existantes sur la console.

Les jeux PS4 ne sont pas jouables sur la PS5

Même après avoir obtenu vos jeux PS4 sur la PS5, il semble qu’il y ait un problème potentiel de les enregistrer comme « injouables » sur la nouvelle console, les utilisateurs étant invités à acheter le jeu à nouveau sur le PS Store. Bien qu’il existe une liste de jeux qui ne peuvent être joués que sur la PS4 (consultez Android Central pour la liste complète), Sony a confirmé que tous les autres jeux devraient être rétrocompatibles avec la PS5.

Solution(s) :

Actuellement, la meilleure façon de contourner ce problème est de restaurer manuellement les licences de jeu sur votre système PS5. Pour cela, il faut

Sous Paramètres, allez à Utilisateurs et comptes

Faites défiler l’écran jusqu’à « Autres

Enfin, appuyez sur Restaurer les licences. L’écran suivant devrait vous permettre de jouer vos jeux PS4 sur votre PS5.

La PS5 se fige ou s’éteint pendant l’exécution des jeux

C’est sans doute l’un des problèmes les plus effrayants ici, et malheureusement cela arrive maintenant à un certain nombre de propriétaires de PS5. Le pire, c’est que le blocage ou le crash soudain peut se produire à tout moment, que ce soit en faisant tourner Netflix ou en jouant à Spider-Man : Miles Morales de Marvel. Cela peut également être dû à la connexion d’un disque dur externe qui, au moment où nous écrivons ces lignes, ne dispose pas encore d’un correctif de Sony.

Solution(s) :

En attendant une mise à jour du système par Sony pour corriger ce problème, vous pouvez essayer de faire une réinitialisation d’usine, ce qui signifie malheureusement que vous devrez réinstaller tous vos jeux et applications.

Mauvais fonctionnement du contrôleur DualSense après la configuration initiale

Outre la mise à jour de la console PS5 lors de sa première installation, vous serez invité à mettre à jour le contrôleur DualSense en le connectant directement à la console via USB-C, et en le laissant là jusqu’à ce que la mise à jour s’installe complètement.

Cependant, si pour une raison quelconque vous décidez de débrancher le câble pendant l’installation de la mise à jour, il se peut que le DualSense se déclenche et ne fonctionne pas correctement.

Solution(s) :

Si ce problème survient, vous devrez retélécharger la mise à jour PS5 en suivant ces étapes :

Allez dans Paramètres, puis Système, puis Mise à jour du logiciel et paramètres du système

Définir les mises à jour à télécharger et à installer automatiquement

Sélectionnez le logiciel du système de mise à jour

Si le problème persiste, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation de votre PS5.

Impossible de connecter la caméra PS (Erreur CE-111161-1)

Pour ceux qui prévoient de diffuser des jeux sur la PS5, il faudrait naturellement connecter le nouvel accessoire PS Camera pour ce faire. Cependant, certains utilisateurs ont rencontré le code d’erreur « CE-111161-1 » en essayant d’installer une caméra.

Solution(s) :

Selon la page officielle de dépannage de Sony PlayStation pour l’erreur « CE-111161-1 », les utilisateurs doivent effectuer les étapes suivantes :

Si vous utilisez une caméra PS, vous avez besoin d’un adaptateur dédié pour l’utiliser avec la PS5. Veuillez vérifier la méthode de connexion en fonction de l’appareil que vous possédez.

Utilisez-le dans une pièce aussi lumineuse que possible

Vérifiez la position en ajustant la distance à la caméra ou l’angle de la caméra.

Vérifiez les réglages de la caméra sur votre PS5.

Les images de la PS5 semblent déformées sur le téléviseur/moniteur

Certains utilisateurs ont signalé leurs images, alors qu’ils démarraient des jeux ou des applications sur la PS5, en ayant l’air plutôt déformé ou tremblant, ou il ne semble même pas y avoir de signal du tout. Cela se produit généralement en raison de l’utilisation de câbles HDMI tiers pour connecter la console PS5 au téléviseur ou à l’écran.

Solution(s) :

Passez le câble HDMI officiel fourni dans la boîte de la PS5 et vos images devraient revenir à la normale.

Jusqu’à présent, ce sont les problèmes les plus importants que nous avons rencontrés sur notre propre console PS5 ou au sein de la communauté. Si vous avez rencontré d’autres problèmes, laissez-nous un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. En attendant, bon jeu !

 

